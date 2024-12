Potpisan sporazum o formiranju vlasti u Podogrici

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Pokreta za Podgoricu (PzPG), Pokreta Evropa Sad (PES), Demokrata i koalicije Za budućnost Podgorice potpisali su večeras sporazum o formiranju vlasti u Podgorici.

Na sinoćnjem sastanku tih političkih subjekata dogovoreno je da novi gradonačelnik Podgorice bude Saša Mujović (PES), a predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović, koja je i do sada bila na toj funkciju.

Zamjenici gradonačelnika biće Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu i Boris Spalević ispred Demokrata.

Sjednica Skupštine Glavnog grada zakazana je za sjutra u podne.

