Posvećeni ispunjavanju privremenih mjerila i dobijanju IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u potpunosti posvećena ispunjavanju privremenih mjerila i očekuje da izvještaj o procjeni njihove ispunjenosti (IBAR) bude usvojen do ljeta, u toku belgijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU).

To je poručeno sa sastanka komesara za pravosuđe EU Didije Rejndersa i ministra pravde Andreja Milovića, održanog u Briselu, u sjedištu Evropske komisije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Rejnders je naveo da je zadovoljan napretkom koji je Crna Gora ostvarila u oblasti pravosuđa i temeljnih prava.

On je naglasio da je napredak u oblasti vladavine prava ključan za dalji proces pridruživanja Crne Gore EU.

„Rejnders je govorio o značajno unaprijeđenoj dinamici rada u Ministarstvu pravde i rezultatima postignutim u posljednjih nekoliko mjeseci“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je, kako je rekao Rejnders, pokazala posvećenost reformama u pravosudnom sektoru, što je impresivno i ohrabruje dalje korake u procesu integracije.

On je naglasio da Crna Gora može da računa na kontinuiranu podršku radnim grupama koje rade na izmjenama zakona i podržao uključenje eksperata EU i Savjeta Evrope.

Milović je upoznao Rejndersa sa ključnim aktivnostima i inicijativama koje Ministarstvo pravde sprovodi u cilju ispunjavanja EU standarda u oblasti pravosuđa.

U saopštenju se navodi da je posebno istaknuto očekivanje Crne Gore da će, u toku belgijskog mandata predsjedavanja EU, biti objavljen pozitivan IBAR, što bi bio suštinski korak naprijed u procesu evropskih integracija.

“Naša očekivanja su visoka, ali smo svjesni da uspjeh zavisi od kontinuiranog i konkretnog napretka u oblasti reformi pravosuđa“, kazao je Milović.

On je rekao da zbog toga Ministarstvo pravde sada radi dinamikom i intenzitetom koji su, kako je naveo, u Crnoj Gori nezabilježeni od početka pregovora sa EU.

„Ohrabreni smo podrškom koju dobijamo od EU i spremni smo da učinimo sve što je potrebno kako bismo osigurali ispunjenje postavljenih ciljeva”, naveo je Milović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, sastanak u Briselu bio je prilika da se potvrdi snažna posvećenost Crne Gore evropskim integracijama i reformskom procesu, kao i da se razmijene mišljenja o daljim konkretnim koracima i izazovima na putu države ka članstvu u EU.

