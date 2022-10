Poslanicima za septembar isplaćeno 138 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore objavila je izvještaj o zaradama za septembar za koje je izdvojeno 171,5 hiljada EUR, a poslanicima aktuelnog saziva isplaćeno je nešto više od 138 hiljada.

Kako prenosi Pobjeda, 21 poslanik primio je platu veću od dvije hiljade EUR, i njima je ukupno isplaćeno skoro 45 hiljada.

Najviše je prihodovao poslanik Pokreta za promjene (PzP) Branko Radulović – 2.433 EUR, slijedi Jovanka Laličić iz Demokratske partije socijalista (DPS) koja je zaradila 2.299 EUR, Branka Bošnjak iz PzP-a 2.260, Ivan Brajović iz Socijaldemokrata 2.265 i Slaven Radunović iz Demokratskog fronta (DF) 2.222 EUR.

Najmanji iznos od 177 EUR, obračunat za 1. i 2. septembar, dodijeljen je bivšem poslaniku DPS-a Bogdanu Fatiću koji je krajem avgusta podnio ostavku jer je imenovan za vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović u septembru je prihodovala 2.425 EUR, poslanik i lider DF-a Milan Knežević 1.696, a njegov kolega Andrija Mandić 1.875 EUR.

Poslaniku i predsjedniku Demosa Miodragu Lekiću isplaćeno je za septembar 2,030 EUR, Andriji Popoviću iz Liberalne partije (LP) 1.903, dok je poslanička plata lideru Demokrata Aleksi Bečiću 1.654 EUR.

Sedam poslanika 27. saziva Skupštine ostvaruju pravo na razliku zarade i njima je ukupno isplaćeno 3.435,39 eura.

Generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić zaradio je 1.797 EUR, njegovi zamjenici Milena Sekulović Vuković 1.899 i Lidija Grdinić 1.801 EUR, dok je generalnom sekretaru iz prošlog saziva, koji ostvaruje pravo na naknadu po prestanku funkcije, isplaćeno 1.860,57 eura.

Skupština je, osim aktuelnim i bivšim poslanicima, isplatila zarade i savjetnicima predsjednika i potpredsjednika Skupštine – ukupno 11.359 EUR.

Savjetnici Danijele Đurović u septembru su zaradili: Sanja Jokić – 1.771 EUR, Gavro Golubović – 1.392, Jovan Rađenović 1.362, Milisav Ćorić 1.671, Anastasija Vujošević 1.380 i Marija Radinović 1.442 EUR.

Savjetnicima predsjednika Skupštine 27. saziva koji su ostvarili pravo na naknadu po prestanku funkcije isplaćeno je 12.038,6 eura.

Tako je Vuk Janković zaradio 1.425 EUR, Duško Stjepović 1.329, Sandra Radević 1.362, Dubravka Joksimović 1.380, Dušan Masoničić 1.398, Valentina Minić 1.404 i Aleksandar Novosel 1.362 EUR.

