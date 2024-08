Poslanici sjutra o izmjeni Poslovnika i izboru potpredsjednika

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće sjutra, na vanrednoj sjednici, o izmjenama Poslovnika Skupštine, prema kojima najviše dva potpredsjednika parlamenta mogu biti iz manjinskih partija.

Predlog izmjena Poslovnika Skupštine podnijela je grupa poslanika parlamentarne većine.

Na dnevnom redu vanredne sjednice je i izbor potpredsjednika Skupštine, a za tu funkciju predložen je poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim je, između ostalog, predviđeno da ministar prosvjete bira i razrješava direktore obrazovnih ustanova.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o izmjenama Zakona o energetici i o dopunama Zakona o javnim nabavkama, kao i Predlog zakona o Razvojnoj banci Crne Gore.

Na drugoj vanrednoj sjednici, koja je zakazana odmah nakon prve, poslanici će raspravljati o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima.

Na dnevnom redu te sjednice su i predlozi o izmjenama i dopunama zakona zakona o državnoj imovini, o koncesijama i o energetici, kao i Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.

