Poslanici danas neće raspravljati o Predlogu zakona o oduzimanju imovine

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta neće danas raspravljati o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djetnošču.

Na sjednici je usvojen dnevni red, a nakon toga predsjednica parlamenta Danijela Đurović je odiredila pauzu.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ranije je pozvao Skupštinu da na današnjoj sjednici utvrdi predloženi dnevni red, a da nakon toga odredi pauzu, kako bi se dao prostor Radnoj grupi da razmotri predložena zakonska rješenja i kreira suštinska unapređenja teksta Predloga zakona.

Odbor je formirao i Radnu grupu za unapređenje Predloga izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djetnošču.

Vlada je taj Predlog zakona utvrdila u decembru prošle godine, a zahtjev da se taj akt razmatra na posebnoj sjednici Skupštine podnio je premijer Dritan Abazović.

Predloženim zakonom propisano je da se od učinioca krivičnog djela može oduzeti imovina ako je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50 hiljada EUR, ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Vlada je u međuvremenu utvrdila amandmane na Predlog izmjena Zakona kojima je predviđeno da se postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi može pokrenuti i nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je ona stečena kriminalnom djelatnošću.

