Poslanici da preuzmu odgovornost i skrate mandat Skupštini

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad pozvao je poslanike da preuzmu političku odgovornost za svoje postupanje i skrate mandat Skupštini.

Iz Pokreta Evropa sad pozdravili su odluku Ustavnog suda kojom se utvrđuje neustavnost Zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi i odlaganja izbora.

Oni su kazali da vjeruju da ta odluka nikoga ne iznenađuje jer se, kako su naveli, bježanjem od izbora napada demokratija, a svakom građaninu je jasno da je ona temelj pravnog poretka.

Kako su rekli iz Pokreta Evropa sad, iako poželjna, odluka Ustavnog suda, nažalost, nije dovoljna za saniranje štete po pravni poredak koju je 47 poslanika izazvalo izglasavanjem neustavnog Zakona, jer se demokratski sistem i dalje nalazi u pravnom vakuumu.

“Saniranje štetnih posljedica djelovanja odnarođene Skupštine i njene 43. Vlade je moguće samo kroz skraćivanje mandata Skupštini i hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji bi bili održani istovremeno sa lokalnim izborima zakazanim za 23. oktobar”, kaže se u saopštenju.

Iz Pokreta Evropa sad kazali su da posebno zabrinjava trenutna situacija u kojoj je, kako su rekli, moć cjelokupnog političkog sistema koncentrisana u rukama Predsjednika Crne Gore.

“To je posljedica dijelom njegove političke pohlepe, ali dijelom i činjenice da su parlamentarne partije pokazale spremnnost da svoje interese i političko kalkulisanje stave ispred javnog interesa, suverenosti građana i Ustava”, navodi se u saopštenju.

Tu tezu, kako su rekli iz Pokreta Evropa sad, potvrđuje i današnje glasanje članova Ustavnog odbora.

“Na ovaj način partije pokušavaju da još jednom pobjegnu od izbora, jer su u prethodnom periodu stvorili narativ da je deblokada Ustavnog suda i sistema pravosuđa preduslov za izborni ciklus”, kaže se u saopštenju.

Iz Pokreta Evropa sad rekli su da je pod tom premisom izabrana i manjinska Vlada, a već sad se, kako su ocijenili, pokazuje da ona nema povjerenje građana, međunarodne zajednice, Skupštine, kao ni unutrašnju koheziju koja bi joj dala makar privid legitimnosti.

“Očigledno je, dakle, da od proklamovane priče o deblokadi pravosuđa i ubrzanim EU integracijama nema apsolutno ništa”, smatraju u Pokretu Evropa sad.

Prema njihovim riječima, iz svega je jasno da aktuelni saziv Skupštine nikada neće biti u stanju da izabere sudije Ustavnog suda, “pa građanima što prije treba omogućiti da nas svojim izbornim odlukama izvedu iz krize”.

“Stoga pozivamo sve poslanike da preuzmu političku odgovornost za svoje postupanje i skrate mandat Skupštini, a Predsjednika da ne kalkuliše sa strpljenjem građana i raspiše vanredne parlamentarne izbore na jesen”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS