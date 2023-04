Poslanici da ne glasaju za Zakon uprkos pritiscima Abazovića

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike da ne glasaju za Zakon o porijeklu imovine uprkos, kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), pritiscima odlazećeg premijera Dritana Abazovića.

Kako su naveli iz MANS-a, Abazović je saopštio da sumnja da ta NVO ne želi da se kavačkom i škaljarskom klanu oduzme imovina, jer se suprostavlja usvajanju tog zakona.

Oni su ponovili da je taj zakon selektivan i da su ga oštro kritikovali brojni eksperti.

“Činjenica da Vlada uporno insistira da se usvoji predlog zakona za koji znaju da je loš i selekivan, uz ovako izraženu nervozu Abazovića, navodi na zaključak da je u pitanju namjera da se aboliraju pojedini tajkuni čije poslove premijer pomaže i promoviše”, rekli su iz MANS-a.

Kako je saopšteno iz te NVO, postavlja se pitanje i zašto bi se zakon popravljao za pola godine, a da do tada brojne rupe u tom zakonu iskoriste odabrani kriminalci i tajkuni.

Iz MANS-a su pitali i zašto Abazović nikada nije iznio sumnje u njegove najbliže saradnike koji su uhapšeni zbog organizovanog kriminala, kao ni u one koji su mu ih predložili.

Umjesto toga, kako su naveli iz MANS-a, on optužuje tu NVO koja je otkrila najveće slučajeve u Crnoj Gori, zbog čega su bili predmet brutalnog progona prethodnog režima.

“Nema tog pritiska bilo koje vlasti zbog koga ćemo odustati od borbe za pravdu i prestati da se suprostavljamo usvajanju selektivnog zakona kojim se aboliraju svi koji su stekli ogromno nezakonito bogatstvo u toku devedesetih godina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u slučajevima oduzimanja imovine kriminalaca ne smiju odlučivati sudije koje je birala bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Iz MANS-a su zatražili da se uspostavi poseban sud sa sudijama čija imovina i veze sa organizovanim kriminalom su predmet detaljne provjere.

“Zbog toga pozivamo poslanike da ne glasaju za selektivni zakon koji predlaže Vlada, uprkos pritiscima odlazećeg premijera, već da održe višegodišnja obećanja da će sva nezakonito stečena imovina biti oduzeta i vraćena u državni budžet”, poručili su iz MANS-a.

