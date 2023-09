Portonovi akvatlon okupio više od 60 takmičara, Trufanov ponovo najbrži

Podgorica, (MINA) – Portonovi akvatlon okupio je u Portonovom rizortu više od 60 takmičara, koji su se nadmetali u dvije disciplini supersprint i sprint akvatlon, saopštili su organizatori.

Akvatlon predstavlja kombinaciju dva bazična sporta, plivanja i trčanja.

Supersprint akvatlon predviđa trku plivača na 250 metara i trčanja na 2.500 metara.

U sprint akvatlonu predviđeno je da učesnici isplivaju hiljadu metara i istrče trku na 5.000 metara.

Predstavnik organizatora, Luka Čupić iz Trijatlon kluba Herceg Novi, kazao je da je ovogodišnji akvaton uspješno završen i da mogu biti zadovoljni brojem i utiscima takmičara.

“Što se tiče organizatora, trka je protekla lagano. Sve smo mi to pripremili ranije, tako da je sve proteklo u najboljem redu i možemo biti zadovoljni.

Ove godine smo imali novitet, to je super sprint akvatlon”, rekao je Čupić.

Prema njegovim riječima, svi uslovi na stazi, u plivačkom ili trkačkom dijelu, bili su dobri.

“Portonovi je naš veliki prijatelj i saradnik. Kao i svake godine, i ove godine, ćemo organizovati novogodišnju trku koja se održava prvim danima januara. Sa njima smo organizovali ove godine po prvi put treil trku na obližnjem brdu izda nas, prvog dana ljeta”, rekao je Čupić.

U sprint akvatlonu, kao i prošle godine, pobijedio je Denis Trufanov.

On je trijumfovao u vremenu 33 minuta i 39 sekundi.

To je za skoro tri minuta bolje vrijeme od prošlogodišnjeg rezultata.

“Prošle godine takođe sam učestvovao i pobijedio. Vrijeme je bilo veoma lijepo, a organizacija dobra. Sve u svemu, sviđa mi se. Ukoliko se otvori prilika da ponovo dođem definitivno ću to učiniti i naredne godine”, rekao je Trufanov.

Kao drugoplasirani završio je član TK Kotor, Antonio Grgurović (35,14), dok je treći bio njegov klupski drug Dragan Jovanović (35,14).

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Alena Astafeva (41,54), ispred Marije Marković iz TK Kotor (44,43) i Gorane Vujović, članice TK Podgorica (48,29).

Marković je kazala da su trka i organizacija manifestacije bile savršene.

“Bilo je malo talasa, ali sam isplivala svoj najbolji rezultat ove godine. Što se tiče trčanja, iznenađena sam i jako sam dobro prošla. To je moj najbrži akvatlon ove sezone, 44 minuta i 43 sekunde, što me postavilo na drugo mjesto”, rekla je Marković.

Menadžer Portonovi Training Studiija Filip Vujadinović kazao je da je veliki broj sportskih događaja realizovan ove godine u Portonovi rizortu.

On je podsjetio na organizaciju Novogodišnje trke, 3×3 turnira u basketu, manifestacije sa Crnogorskim olimpijskim komitetom u susret Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine.

“I upravo Portonovi akvatlon zatvara sezonu sportskih događaja. Veći odziv i kvalitet samog takmičenja nam govori da će postati tradicija. Godinu ćemo započeti novogodišnjom trkom i očekuje nas veliki broj sportskih događaja, kako za najmlađe, tako i one starije”, rekao je Vujadinović.

On je istakao da mu je drago da Portonovi, kao i Porto Portonovi Training Studio, promovišu zdrave stilove života i da upućuju najmlađe na sport i rekreativno obavljanje sportom.

