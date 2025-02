Porodicama žrtava sa Cetinja 200 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je dala saglasnost za korišćenje 200 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve za pružanje finansijske pomoći porodicama stradalih u masovnom ubistvu na Cetinju 1. januara.

Vlada je tu odluku donijela na današnjoj sjednici.

Iz Vlade je saopšteno da je utvrđen i Predlog zakona o osiguranju.

Oni su kazali da su najznačajnije zajedničke smjernice u momentu izrade tog zakona smjernice o kvalifikovanim učešćima u finansijskom sektoru, koje detaljno uređuju uslove i dokumentaciju i daju precizno tumačenje pojmova za nacionalne regulatore koji odlučuju u postupku odobaravanja sticanja.

„Obaveza saradnje kako je definisana ovim zakonom kroz različite odredbe, takođe dijelom počiva na delegiranoj regulativi koja uređuje postupak i način razmjene informacija u različitim nadzornim postupcima“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, odredila ministra rudarstva, nafte i gasa Admira Šahmanovića da rukovodi radom Ministarstva energetike, do izbora ministra energetike.

