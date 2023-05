Popović: Crnoj Gori potrebna stabilna i proevropska vlada

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna stabilna i proevropska vlada, ocijenio je lider Liberalne partije (LP) Andrija Popović.

Kako je saošteno iz LP, Popović je prisustvovao danas u Stokholmu otvaranju kongresa ALDE saveza liberala Evrope čiji je LP punopravni član.

Kongres su otvorili kopredsjednici ALDE irski senator Timi Dalej i poslanik Evropskog parlamenta Ilhan Kjučuk.

“Samo ujedinjeni, zajedno imamo suštinski uticaj”, poručio je Dalej govoreći o predstojećim izborima u državama Evrope.

Iz LP su kazali da je saopšteno „da smo uzimali mir i prosperitet zdravo za gotovo“.

„I da smo vjerovali da je demokratija stabilna, ali autoritarne snage jačaju a mi moramo braniti liberalne vrijednosti“, dodaje se u saopštenju.

Iz LP su rekli da su glavne teme kongresa bile aktuelna politička i bezbjedonosna situaciju u Evropi.

„U razgvorima sa liberalnim liderima predsjednik LP Popović upoznao ih je sa kompleksnom situacijom u Crnoj Gori i neophodnošću podrške od evropskih partnera formiranju stabilne i proevropske vlade nakon izbora 11. juna“, navodi se u saopštenju.

Iz LP su rekli da su se na Kongresu delegatima obratili i ukrajinski predsjednik Voodimir Zelenski, potpredsjednica Evropske Komisije Margaret Vestager i premijeri Belgije i Estonije, Aleksandar de Kro i Kaja Kalas.

