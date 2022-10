Popis najranije u maju naredne godine

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništa, domaćinstava i stanova može biti održan najranije u maju naredne godine, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Zakonodavni odbor danas je, sa četiri glasa za i tri protiv, ocijenio da je predloženi zakon o popisu u skladu sa Ustavom.

Damjanović je na sjednici Odbora podsjetio da je predlog zakona Vlada utvrdila 2. juna, a da je dostavljen parlamentu 10. juna.

On je kazao da je jasno da se donošenjm tog zakona stvaraju pretpostavke da bude održan redovni popis, na način i u vrijeme kako je to definisano predlogom.

„Očekivani termin popisa je, u skladu sa preporukama i Evropske unije (EU), bio prošle godine. Iz više razloga do istog nije došlo“, rekao je Damjanović.

Damjanović je naveo da su zato i u zaključcima koji su veoma bitni definisali da se Vlada obavezuje da će u saradnji Skupštinom period sprovođenja popisa utvrditi u skladu sa međunarodnim preporukama, koje predviđaju da se popis ne poklapa sa većim političkim događajima.

„U tom smislu, Vlada će odluku donijeti nakon konsultacija sa nadležnim skupštinskim odborom“, kazao je Damjanović.

On je kazao da je, ne ulazeći u to kada će biti definisan termin sprovođenja popisa, jasno da to najranije može biti u narednoj godini, a i kasnije.

„Jasno je da to ne može biti preklopljeno sa bilo kojim izbornim procesom. Jedan proces koji je definisan su predsjednički izbori u aprilu ili maju, a neki najraniji termin za sprovođenje popisa bi mogao da bude eventualno maj naredne godine, pa do jeseni“, rekao je Damjanović.

Damjanović je pojasnio da zakon mora biti donešen ranije zato što je, od momenta donošenja u parlamentu, neophodno minimum pola godine da se stvore sve pretpostavke da bi popis bio sproveden.

„To znači da, ukoliko bismo propustili da u ovom nekom terminu, najkasnije do kraja godine, ovo usvojimo, ušli smo u zonu da bi neki najraniji termin mogao da bude oktobar-novembar“, rekao je Damjanović.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP), Draginja Vuksanović Stanković, kazala je da je neprihvatljivo tako važan zakon predložiti u tehničkom mandatu.

„Pojedine odredbe zakona su suprotne odredbama Zakona o strancima i Zakona o registrima prebivališta i boravišta, što automatski znači da je za ovaj odbor ovaj zakonski tekst apsoulutno neprihvatljiv jer nije u skladu sa zakonom, Ustavom“, rekla je Vuksanović Stanković.

Što se tiče SDP, kako je kazala, smatraju da u određenom periodu se takav predlog zakona mora naći u Skupštini i nemaju ništa protiv da bude održan popis stanovništva.

„Bićemo protiv ovakvog zakonskog rješenja“, istakla je Vuksanović Stanković.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Jovanka Laličić, kazala je da je osnovna sadržina tog zakona da sadrži vrijeme početka i završetka popisa, kontrolnog popisa i da se utvrdi referentni momenat.

„To je isključivo zakonska materija i nije bilo moguće prenijeti ovlašćenja na Vladu“, rekla je Laličić.

Ona je ponovila da u predlogu ima nekih pojmova koji nijesu u skladu sa odredbama zakona o strancima i registrima prebivališta i boravišta.

„DPS nije protiv popisa, pozdravljamo da se popis ne može vršiti u godinama kad su izbori, ali samo da se to vodi na zakoniti, transparentan i nepristrasan način“, rekla je Laličić.

Laličić je kazala da iz diskusije Damjanovića stiče utisak da možda zakon nije ni bio potreban.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović, kazao je da, ako su izbori praznik demokratije, popis je praznik demografije i statistike.

„Popis je jedan od osnovnih mehanizama za čišćenje biračkog spiska, to je očigledno problematično mnogima. Ovaj popis će pokazati realno stanje u Crnoj Gori po pitanju ne samo nacionalno, jezičkog izjašnjavanja, nego po pitanju broja stanovnika“, rekao je Đurović.

On je kazao da nema ponavljanja grešaka iz prošlosti.

„Znam da je srpski nacionalni korpus u ovom trenutku većina u Crnoj Gori i da će se preko 50 odsto građana izjasniti da govori srpskim jezikom. To je jedan od preduslova za izmjenu dijela Ustava, sve ostalo je neutemeljeno i neragumentovano“, naveo je Đurović.

Đurović je kazao da nema više odlaganja datuma popisa, predsjednički izbori su u martu.

Kako je kazao, „ono što je rađeno 2011. godine ne smije da se ponovi, ko ne piše da govori crnogorskim jezikom taj će ostati bez posla“.

„Svako ima pravo da se izjasni onako kako misli, nekome će biti krivo, nekome pravo, ali to će biti realni rezultati“, rekao je Đurović.

Poslanik Socijalističke narodne partije, Dragan Vukić, podsjetio je da je jedan od uslova te stranke za ulazak u manjinsku vladu bio i popis stanovništva.

Poslanik Liberalne partije (LP), Andrija Popović, kazao je da je popis trebao biti sproveden prošle godine, ali je zbog pandemije odložen.

On je rekao da popisa mora biti, ali ne takav popis koji će izazvati dalje podjele.

„Ovo je druga runda borbe za rušenje Crne Gore kao nezavisne i suverene države. Znamo da je prva runda bila usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovjesti i Temeljni sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa čime je to pečatirano“, rekao je Popović.

Popović je kazao da pitanja popisa i Otvorenog Balkana ne može da predlaže Vlada u tehničkom mandatu, već samo legitimna vlada koja ima puni mandat da o tome odlučuje.

„Ako se sprovede nacionalni inženjerim i asimilacija Crnogoraca, neograničena sredstva su na raspolaganji onima koji će to urade. Ali ponosnog Crnogorca ne možete kupiti, nema tih para“, rekao je Popović.

On je kazao da je veliki problem pitanje opstanka država.

„Ako veliki broj Crnogoraca padne ispod određenog procenta, šta će ta država, čemu država sa procentom domicilnog stanovništa“

Poslanik Demokrata, Vladimir Martinović, kazao je da treba organizovati popis koji će biti fer i slobodan.

„Da imamo popis gdje ćemo svi da se borimo protiv toga da neko vrši uticaj kako će se neko nacionalno ili vjerski izjasniti, nije to demokratski ni u interesu građanu“, rekao je Martinović.

On je pozvao građane da se, kada bude popis, potpuno slobodno i bez ikakvih pritisaka izjasne.

Damjanović je kazao da je zakon predložen u junu, kada je Vlada bila u punom kapacitetu.

Kako je kazao, predlog zakona je apsolutno usaglašen i dobio je pozitivno mišljenje Evropske komisije (EK).

On je objasnio da datum nije određen i ne sadrži vrijeme, i nije definisano u zakonu, da bi se izbjegle sve političke konotacije.

Damjnović je kazao da su to perfektna rješenja i da to što u ovom trenutku nije definisan termin govori o usklađenosti sa međunarodnim standardima, Ustavom i Zakonom o statistici.

Crnogorski parlament bi o Predlogu zakonu o popisu stanovništa, domaćinstava i stanova trebalo da se izjasni na sjednici koja je zakazana za 1. novembar.

