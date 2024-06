Popa: Crna Gora i EU radile zajedno na postizanju istorijskog trenutka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Evropska unija (EU) radile su zajedno kako bi se postigao istorijski rezultat – dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), kazala je ambasadorka Unije u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih posloava, govorila o značaju dobijanja pozitivnog IBAR-a, u okviru kampanje „IBAR – ključ ka članstvu u EU“, koju realizuje taj Vladin resor.

Popa je nagasila da je postizanje IBAR-a bio fenomenalan, nevjerovatan timski rad, na svim nivoima.

“Crnogorska strana, Delegacija EU, sve crnogorske institucije, pregovarački tim, a u Briselu – naše izvanredne kolege iz DGNEAR-a, ambasadori u COREPER-u, a sada i ministri u Savjetu EU, svi su radili zajedno u do sada nezabilježenom pokazivanju jedinstva, kako bi se postigao ovaj istorijski trenutak za Crnu Goru”, kazala je Popa.

Kako je dodala, najvažnija stvar u vezi sa IBAR-om, o kojoj se nije dovoljno pričalo, je da je IBAR prvi za Crnu Goru, ali je i prvi za Evropsku komisiju (EK).

“Ovo nikada ranije nije urađeno. Zato što je, s jedne strane, uvedena nova uslovljenost, nova metodologija, a istovremeno, Crna Gora je prva zemlja kandidat koja prolazi kroz ovaj proces”, kazala je Popa.

Ona je istakla da je IBAR važan zato što bez njega zemlja kandidat, prema novoj metodologiji pristupanja, ne može da ide dalje.

“Razmislite o tome kao o video igrici. Ne možete da pređete na sljedeći nivo dok ne završite prethodni”, rekla je Popa.

Ona je istakla da je IBAR je neophodan, ali ne i dovoljan.

“IBAR definitivno nije kraj! Zapravo, to je novi početak, ali on otvara put beskonačnim mogućnostima kako bi se ubrzao proces pridruživanja Crne Gore EU”, pojasnila je Popa.

