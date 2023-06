Pomoć Crne Gore Ukrajini prepoznata i cijenjena

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja pomoć Crne Gore Ukrajini, prevashodno u političkoj, humanitarnoj i vojnoj sferi, prepoznata je i cijenjena, poručili su britanska ambasadorka Karen Medoks i ukrajinski ambasador u Podgorici Oleg Gerasimenko.

Iz kabineta premijera Dritana Abazovića saopšteno je da je on primio Medoks i Gerasimenka povodom predstojeće Konferencije o obnovi Ukrajine u Londonu.

Abazović je istakao da će učešće na predstojećoj konferenciji biti još jedna potvrda sveobuhvatne crnogorske podrške Ukrajini.

On je naveo da je značajno što na konferenciji učestvuju brojne države, mimo Evropske unije (EU) i NATO, što govori da u svijetu postoji široki konsenzus podrške Ukrajini u otporu invaziji Rusije.

“Britanska ambasadorka i ukrajinski ambasador zajednički su konstatovali da je dosadašnja pomoć Crne Gore, prevashodno u političkoj, humanitarnoj i vojnoj sferi, prepoznata i cijenjena”, kaže se u saopštenju.

Medoks i Gerasimenko su naglasili da je cilj predstojeće konferencije da se uspostavi ekonomska i socijalna stabilizacija zemlje, kao i oporavak od posljedica rata.

Abazović će na konferenciji, koja će biti održana u srijedu i četvrtak u Londonu, učestvovati na poziv ministara vanjskih poslova Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva, Dmitra Kulebe i Džejmsa Kleverlija.

Iz Abazovićevog kabineta su rekli da konferencija predstavlja jedan od ključnih foruma međunarodne zajednice koji se održava na visokom nivou, sa ciljem podrške Ukrajini i njenom narodu u nastavku oporavka i rekonstrukcije, zbog razornih gubitaka i štete nanijete ruskom agresijom.

Konferencija, kako su naveli, ujedno predstavlja priliku da se još jednom potvrde uvjerenja da će Ukrajina, uz pomoć međunarodnih partnera, uskoro povratiti imidž slobodne i perspektivne zemlje.

