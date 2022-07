Politike koje su dovele do genocida u Srebrenici i danas prisutne

Podgorica, (MINA) – Politike slične onima koje su 1995. godine dovele do genocida u Srebrenici i danas su prisutne i njihovo prepoznavanje i marginalizacija, uz kulturu pamćenja, predstavljaju najučinkovitiji mehanizam borbe protiv novih genocida, poručio je lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović.

Ibrahomović, povodom 27. godišnjice genocida u Srebrenici, prisustvuje komemoraciji i kolektivnoj dženazi žrtvama genocida u Potočarima.

“11. jul u Srebrenici, nepregledna polja bijelih nišana Mezarja u Potočarima i majke Srebrenice danas, na Bajram, glasnije nego inače pozivaju svijet da odlučno kaže NE svim potencijalnim Srebrenicama i da iza toga NE svijet stane svim sredstvima”, kazao je Ibrahomović.

Kako je naveo, tu obavezu imamo prema žrtvama Srebrenice i prema budućnosti čovječanstva.

“Moje dove upućujem za šehide Srebrenice, da im Allah dž.š podari Dženet, kao i za majke Srebrenice, da im nastavi davati snagu za dostojanstveno podnošenje bola, istrajnost u traženju i pokazivanju istine i borbu protiv zaborava”, kazao je Ibrahimović.

