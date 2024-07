Živković: Stanje u sektoru bezbjednosti katastrofalno

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina ne vjeruje direktorima Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), Zoranu Brđaninu i Borisu Miliću, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković i ocijenio da je stanje u sektoru bezbjednosti katastrofalno.

Živković je to rekao novinarima u Skupštini, nakon što je Odbor za bezbjednost i odbranu obavio kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o imenovanju vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije i posljedicama na sistem bezbjednosti u Crnoj Gori.

Prema riječima Živkovića, sjednica je, nažalost, održana u gluvoj sobi i nije bilo dozvoljeno prisustvo javnosti, zbog određenih dokumenata označenih stepenom tajnosti.

On je objasnio da su predlagali da jedan dio sjednice Odbora bude otvoren, da bi mediji čuli njihove stavove po pitanju izbora v.d. direktora Uprave policije.

“Ali je politička strategija parlamentarne većine bila da ovo što prije pretrči i da se ovaj posao što prije završi“, dodao je Živković.

On je kazao da su saslušanje čekali od 15. marta i da je prošlo nekoliko mjeseci dok su se Spajić i Šaranović „smilovali“ da dođu u Skupštinu da razgovaraju o važnoj temi.

“Predsjednik Vlade je više puta govorio da ga bezbjednosni sektor ne zanima i to je pokazao svojim odnosom i nedolaskom na sjednice Odbora za odbranu i bezbjednost“, smatra Živković.

Prema njegovim riječima, kontrolna uloga Skupštine je totalno umanjena.

„Kazao sam na sjednici da imamo haotično stanje u bezbjednosnom sektoru“, rekao je Živković i dodao da to potvrđuje nekoliko činjenica.

On je kazao da su tri Vlade tri puta nezakonito smjenjivale Zorana Brđanina, a da je Upravni sud tri puta poništavao razrješenja i vraćao ga na mjesto koje sada pokriva.

Kako je podsjetio Živković, izvještaj o radu ANB-a nije prošao Odbor za odbranu i bezbjednost.

„Danas imamo situaciju u kojoj parlamentarna većina ne vjeruje dvojici ključnih ljudi u bezbjednosnom sektoru, ni Brđaninu ni Miliću“, rekao je Živković.

On je rekao da su svjedočili sukobu Pokreta Evropa sad i Demokrata „sa jasnim ciljem da se ova funkcija stavi pod partijsku kontrolu“.

Živković je kazao da ne može upoznati javnost sa detaljima poligrafakog testiranja.

„Ali mogu reći da nema odgovornosti unutar vlasti u odnosu na ono što su bili njihovi stavovi po pitanju poligrafskog testiranja. Interesantni su detalji zašto neki visoki policijski funkcioneri nijesu prošli poligrafsko tetsiranje“, naveo je Živković.

Taj sukob se, kako je rekao, završio tako sto je Šaranović optužio Vladu da gazi vladavinu prava i Ustav.

Na pitanje da li je Šaranović u pravu, Žaivković je naveo da je u potpunosti u pravu kada kaže da je v.d. direktora policije imenovan suprotno Zakonu o unutrašnjim poslovuma.

„Demokrate su kazale kako će preispitati povjerenja Vladi, IBAR je dobijen, a niko nije izašao iz Vlade, jer su ovdje funkcije i fotelje mnogo važnije od bilo kavih principa“, naveo je Živković.

On je dodao da svako ima pravo na političke odnose.

„Ali ovakve kakve oni imaju imaju, pitanje je kako se to može nazvati. Mislim da se u najmanju ruku može nazvati neprincipijelnim“, kazao je Živković.

On je ocijenio da je stanje u sektoru bezbjednosti katastrofalno.

„Parlamentarna većina ne vjeruje ni direktoru Uprave policije, ni direktoru ANB-a“, kazao je Živković.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković kazao je da sa zatvorene sjednice ne izvode zaključke za javnost.

„Raspravili smo sve aspekte izbora v.d. direktora Uprave policije. Članovi Vlade su o tome dali svoje viđenje“, rekao je Laković.

On je naveo da su parlamentarci imali priliku da ih pitaju sve što ih interesuje, i u vezi sa detaljima koji su označeni stepenom tajnosti.

„Rasprava je bila zanimljiva, ali mogu reći da ne znamo mnogo više, kada je u pitanju procedura, od onoga što je javnost već imala priliku da se upozna“, kazao je Laković.

Na pitanje šta se na sjednici Odbora moglo čuti od poslanika i da li je u pravu Spajić ili Šaranović, kada je u pitanju izbor v.d. direktora policije, on je odgovorio da ne može da saopšti detalje rasprave.

„Poslanici i sam Odbor nijesu pozvani da presuđuju. Poslanici su imali priliku da pitaju predstavnike Vlade o načinu donošenja odluka, selekciji kandidata, i u odnosu na to svako od poslanika je mogao za sebe da izvuče neki zaključak“, dodao je Laković.

On je kazao da je ovo kontrolno salušanje dva puta odgođeno, prvi put jer je 26. juna bila zakazana Međuvladina konferencija, a drugi put zbog obaveza Vlade.

„Opozicija, kada su u pitanju argumentacija i podaci, tim protokom vremena koji je zaista bio neobičajeno veliki, nije izgubila ništa. U međuvremenu su se pojavili novi argumenti, presude Upravnog suda. Protok vremena njiima nije išao na štetu“, smatra Laković.

On je rekao da razumije da opozicija želi da iskoristi otvoreni format sjednice, pogotovo kada je u pitanju kontrolno saslušanje, da bi građanima prenijela stavove.

„Međutim, morali smo da baratamo izvještajima i materijalima koji su označeni stepenom tajnosti, i iz tog razloga je ova sjednica morala da bude zatvorena za javnost“, dodao je Laković.

Poslanica Posebnog kluba Jevrosima Pejović kazala je „da smo od samog formiranja Vlade, na čijem čelu je Spajić, svakodnevno svjedoci konstantnog neznanja i ponižavanja građana“.

„Ali malo kada sam se osjećala toliko zabrinuto i uplašeno kao danas u Gluvoj sobi. U toj sobi sjede ljudi koji ne znaju šta ih je snašlo“, rekla je Pejović.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da je veoma zabrinut za bezbjednosni sektor u Crnoj Gori.

Sitaucija, kako je rekao, uopšte nije dobra.

„Imali smo sagu oko izbora v.d. direktora Uprave policije, da bismo imali, presudom Upravnog suda, vraćanje Brđanina na mjesto direktora policije“, naveo je Zirojević.

On je rekao da su se u javnom diskursu mogli čuti brojni funkcioneri parlamentarne većine koji spore mogućnost Brđaninu da bude na čelu Uprave policije.

„Dolje smo čuli (u gluvoj sobi) da niko ne preuzima odgovornost ni za šta“, kazao je Zirojević.

Na pitanje šta će biti njihovi dalji koraci, on je odgovorio da će čekati da vide šta će da se desi.

„Pitanje je da li će parlamentarna većina opet pokrenuti proceduru smjene Brđanina“, kazao je Zirojević.

On je dodao da se, ako se to desi, iskreno nada da će to uraditi na pravno valjan način.

„Imaju većinu i na Odboru i plenumu, sve je u njihovim rukama. Mi ćemo nastaviti da budno pratimo stanje u bezbjednosnom sektoru i kritikujemo sve ono što smatramo da nije dobro“, naveo je Zirojević.

