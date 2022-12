Živković: Ponovnim izglasavanjem Zakona o predsjedniku izvršen ustavni puč

Podgorica, (MINA) – Ponovnim izglasavanjem izmjena Zakona o predsjedniku izvršen je ustavni puč, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, i poručio da će sve što se bude dešavalo narednih dana biti odgovornost parlamentarne većine.

Živković je, na konfrenciji za novinare u Skupštini, kazao da je antievropska, antiustavna i pučistička većina ponovo izglasala Zakon o predsjedniku.

„Ono što se danas desilo ne može se nazvati drugačije nego ustavnim pučem”, istakao je Živković.

Kako je naveo, to će definitivno uticati na to da se Crna Gora međunarodno izoluje.

“Ovakav potez nas distancira od članstva Crne Gore u Evropskoj uniji (EU)“, rekao je Živković.

On je ocijenio da je politički licemjerstvo koje vlada posljednje dvije godine doživjelo vrhunac.

„Mi smo imali jasnu ponudu – da dogovorimo datum prijevremenih izbora, da se ne glasa o Zakonu o predsjedniku i da podržimo jednog kandidata za sudiju Ustavnog suda“, naveo je Živković.

On je ponovio da opozicija nije učestvovala u dogovoru o izboru kandidata za sudije Ustavnog suda.

„Od parlamentarne većine postojala je želja da se pobjegne od izbora. Od danas Ustav je pogažen. Nemamo Ustav ni ustavno uređenje, ono je podriveno izglasavanjem Zakona o predsjedniku“, kazao je Živković.

On je najavio drugačije vidove vaninstitucionalne borbe, dodajući da se dio toga mogao vidjeti danas kroz blokadu puteva.

Prema riječima Živkovića, očigledno je da se kroz institucije ne može doći do finalnog cilja, a to je organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Upitan da li DPS stoji iza svega što se večeras dešavalo ispred Skupštine, on je kazao da ne stoje iza nemira i da su pozvali da građani kroz blokadu saobraćajnica pokažu protest.

„Uspjeli smo u toj nameri, sve drugo je izraz revoltiranih građana na sve ono što se dešavalo u zadnje dvije godine”, rekao je Živković.

