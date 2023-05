Živković: Glas za koaliciju Zajedno je investicija za budućnost

Podgorica, (MINA) – Glas za koaliciju “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” je investicija za budućnost, kazao je nosilac te koalicione liste i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je na trbini u Beranama rekao da glasom za tu koaliciju građani zasigurno znaju na čemu su.

“Kada date glas ovoj koaliciji znate da to neće biti glas ni za izdaju ni za prodaju nacionalnih i državnih interesa Crne Gore”, rekao je Živković.

On je ocijenio da je izuzetno ponosan na to što je predvodnik liste za koju smatra da je superiornija od drugih.

“Predstavlja mi čast i ponos da se nađem na čelu liste na kojoj su svjetski šampioni u vaterpolu, profesori na univerzitetu, doktori nauka, magistri, privrednici, poljoprivrednici, mladi ljudi i svi oni koji žele da se politički afirmišu”, rekao je Živković.

On je naveo da je ta koalicija najbolja ponuda zbog koje se može tražiti povjerenje građana.

“I nemam nikakve dileme, ako budemo uporni i istrajni kao što ste vi bili u prethodnom periodu, i ovdje u Beranama očuvali vrijednosti naše politike, da će naša koalicija biti pobjednička 11. juna”, zaključio je Živković.

Kandidat za poslanika Nikola Rakočević ukazao je da u ovom, kao i u brojnim izazovnim vremenima, prije svega potrebno zajedništvo.

On je naveo da je prethodni predsjednik DPS-a Milo Đukanović u svom istorijskom trajanju u politici najprije sačuvao mir i multietnički sklad u Crnoj Gori.

“Zatim uspostavio ekonomsku samostalnost Crne Gore koja je vodila obnovi državne samostalnosti, da je usmjerio državni brod prema Zapadu, učlanio Crnu Goru u NATO i doveo do predvorja Evropske unije”, dodao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, to sve Đukanović nije mogao uraditi sam.

“I zbog toga je i poruka da moramo biti zajedno. On je radio sa svima vama vrijednim ljudima, i u Beranama i drugdje”, kazao je Rakočević.

Kandidatkinja za poslanicu Lidija Kljajić kazala je da je sve što je urađeno zaustavljeno 30. avgusta 2020. godine.

“A ova promjena je bila katastrofalna po evropski put, stabilnost i građanski koncept Crne Gore. Zato to moramo prekinuti pobjedom na predstojećim izborima 11. juna”, rekla je Kljajić.

