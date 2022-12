Zabrinuti zbog pogoršanja političke krize u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Francuska je zabrinuta zbog pogoršanja političke krize u Crnoj Gori koja podriva funkcionisanje demokratskih institucija države i doprinosi usporavanju njenih evropskih integracija, saopšteno je iz francuskog Ministarstva inostranih poslova.

Iz Ministarstva su kazali da je konačno glasanje o posljednjim amandmanima na zakon o ovlašćenjima predsjednika države protiv mišljenja Venecijanske komisije, u nedostatku funkcionalnog Ustavnog suda.

“Da bi se napredovalo ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), što je i dalje želja velike većine građana Crne Gore, politički akteri moraju pokazati ozbiljnost i uzdržati se od svake inicijative koja ugrožava vladavinu prava”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.

Kako se dodaje, Francuska poziva sve političke aktere u Crnoj Gori da se angažuju u dijalogu i traže kompromis povodom imenovanja sudija u Ustavnom sudu i na putu rješavanja aktuelnog političkog ćorsokaka.

“Kako bi se nastavilo putem neophodnih reformi i približavanja EU”, navodi se u saopštenju.

