Za žaljenje da su nacionalne vlasti izgubile fokus sa reformske agende

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori najviše zabrinjava što su neke od ključnih institucija zaduženih za očuvanje vladavine prava blokirane ili ne funkcionišu u punom kapacitetu, ocijenila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je u intervjuu Pobjedi podsjetila da su u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru ukazali da je potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom imalo uticaj na političko okruženje i da je podiglo tenzije.

“Za žaljenje je da su nacionalne vlasti izgubile fokus sa reformske agende koja se tiče EU i ključnih reformi vladavine prava”, poručila je Popa.

Ona je istakla da je ono što najviše zabrinjava u Crnoj Gori jeste činjenica da su neke od ključnih institucija zaduženih za očuvanje vladavine prava blokirane ili da ne funkcionišu u punom kapacitetu.

“Crnoj Gori su potrebne stabilne, funkcionalne i sposobne institucije da bi sprovele ključne evropske reforme koje će omogućiti zemlji da napreduje na putu EU. Naročito je hitno potrebno da Skupština izabere sudije na upražnjena mjesta u Ustavnom sudu”, poručila je Popa.

Ona je kazala da Izvještaj navodi da su politička volatilnost, nestabilnost vlade i tenzije u okviru vladajućih većina dovele do odugovlačenja procesa odlučivanja i sprovođenja reformi.

Popa je navela da ključne državne institucije nijesu mogle redovno da funkcionišu.

“Riješeni smo da pružimo podršku Crnoj Gori da napreduje i da na kraju i postane punopravna članica EU. Međutim, potrebno je da crnogorske vlasti sprovedu neophodne reforme i ispune, ne samo obećanja data evropskim partnerima, već prije svega obećanje dato sopstvenim građanima”, rekla je Popa.

Ona je kazala da je regulisanje odnosa sa vjerskim zajednicama pitanje nacionalne nadležnosti.

“U izvještaju o Crnoj Gori za 2022. godinu ukazujemo da je ovo pitanje imalo uticaj na političko okruženje i da je podiglo dodatne tenzije. Za žaljenje je da su nacionalne vlasti izgubile fokus sa reformske agende koja se tiče EU i ključnih reformi vladavine prava”, rekla je Popa.

Ona je navela da je agresija Rusije na Ukrajinu uslovila povećani geopolitički fokus na proširenje EU, i vrata su otvorena za Crnu Goru da ovu mogućnost na najbolji način iskoristi.

“Da bi se to i dogodilo, kao što smo već puno puta rekli, biće potrebno da politički akteri u Crnoj Gori nađu način da sarađuju u duhu kompromisa i iznad partijskih pozicija, kako bi odblokirali ključne pravosudne institucije i omogućili najznačajnije reforme vladavine prava”, poručila je Popa.

