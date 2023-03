Vuksanović Stanković: Na svaki način ću doprinijeti stabilnosti naše domovine

Podgorica, (MINA) – Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković poručila je da će kao buduća predsjednica Crne Gore na svaki mogući način doprinijeti stabilnosti države.

Ona je, na promociji u Plavu, kazala da je uvjerena da će joj, zbog visedecenijske borbe partije koju predstavlja za građanske i evropske vrijednosti, građani Plava pružiti uvjerljivu podršku na predsjedničkim izborima.

Vuksanović Stanković je, kako je saopšteno iz SDP-a, istakla da joj je zadovoljstvo što je opet posjetila Plav i imala priliku da razgovara sa građanima.

“Političari često umišljeni svojom „veličinom“ zaboravljaju na potrebe i probleme sa kojima se građani suočavaju, a vrlo često je dovoljno samo doći i razgovarati sa ljudima”, naglasila je Vuksanović Stanković.

Ona smatra da je Opština Plav nepravedno zapostavljena i da Plavljani koji su još na referendumu 2006. pokazali svoju ljubav prema Crnoj Gori, zaslužuju mnogo više i mnogo bolje, posebno od ljudi koji se bave politikom.

“Građani Plava su to dokazali, a dijaspora koja je igrom raznih okolnosti, rasuta po svijetu i dan danas u ogromnoj mjeri pomaže ne samo Plav – već i cijelu Crnu Goru u svakom momentu kada je to potrebno”, kazala je Vuksanović Stanković.

Kako je rekla, razgovarala je i sa predsjednikom Opštine Plav Nihadom Canovićem o šansama za valorizaciju ogromnih potencijala koji mogu staviti tu opštinu u vrh turističke i privredne ponude u Crnoj Gori.

Vuksanović Stanković je istakla da joj je zadovoljstvo što je njena predsjednička kandidatura naišla na široku podršku Plavljana.

To joj, kako je dodala, daje dodatan vjetar u leđa da nastavi borbu za ravnopravan položaj žena, pravedno društvo socijalne pravde i ravnomjeran razvoj svih opština u Crnoj Gori.

“Kao buduća predsjednica ću na svaki mogući način doprinijeti stabilnosti naše jedine domovine i očuvanju njenog antifašističkog, građanskog i sekularnog karaktera kao neuništivih temelja Crne Gore”, poručila je Vuksanović Stanković.

