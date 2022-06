Vuksanović: Stabilna BiH znači stabilan region

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava Bosnu i Hercegovinu (BiH) u njenim evropskim i evroatlantskim nastojanjima, jer stabilna BiH žnači stabilan region, kazao je ministar bez portfelja u crnogorskoj Vladi Adrijan Vuksanović.

Kako je saopšteno iz Vlade, on je to kazao na sastanku sa ambasadorom BiH Branimirom Jukićem, navodeći da je riječ o prvom sastanku sa ministarske pozicije i da mu je drago da je to učinio sa predstavnikom zemlje sa kojom je Crna Gora imala i njegovala uvijek najbolje odnose.

Vuksanović je kazao da je sastanak prilika da podsjete da su Crna Gora i BiH dvije prijateljske susjedne zemlje što se pokazuje ne samo kroz sastanke na visokom nivou već i kroz druge situacije poput nedavno održane fudbalske utakmiće između Crne Gore i BiH, a koja je upravo bila refleksija dobrih odnosa.

„Crna Gora svakako podržava BiH u njenim evropskim i evroatlantskim nastojanjima jer stabilna BiH znači stabilan region, i to je ono ža šta se svi zalažemo. U Crnoj Gori imate punu podršku, iskrenog i pravog partnera i prijatelja u svim nastojanjima koji su okrenuti ka dobrobiti i boljem životu građana BiH”, kazao je Vuksanović.

Jukić je, kako je saopšteno, čestitao Vuksanoviću na novoj poziciji u 43. Vladi Crne Gore, dodajući da je privilegija biti ambasador BiH u Crnoj Gori, imajući u vidu odlične odnose dvije zemlje, bez otvorenih pitanja.

“BiH se iskreno raduje i priželjkuje ulazak Crne Gore u EU, odnosno da Vaša zemlja dobije završna mjerila i krene sa zatvaranjem poglavlja 23 i 24, a vjerujemo i da će u bliskom periodu dobiti čak i datum”, kazao je Jukić.

Kako je istakao, ulazak Crne Gore u EU bi bio požitivan sa više aspekata, a najprije bi pokazao regionu da proćes proširenja i dalje živi te da je uvijek najbolja motivacija primjerom.

Iz Vlade su dodali da je Vuksanović poklonio Jukiću Pontifikal Kotorske biskupije iz 1166. godine.

