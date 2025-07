Vuković Kuč: Poništiti odluku o Trinaestojulskoj nagradi Bećiru Vukoviću

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista zatražila je danas da bude poništena odluka o dodjeli Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću.

Poslanica te stranke Aleksandra Vuković Kuč rekla je da će DPS kada se vrati na vlast, oduzeti priznanja svakome ko je, kako je navela, na šovinizmu i nacionalnoj mržnji zavrijedio državna priznanja tokom “ludila” nakon 30. avgusta 2020. godine.

Ona je istakla da je Trinaestojulska nagrada postala dio folklora crnogorskog režima, koji je banalizovao i obezvrijedio kad je 2021. godine na čelo žirija za njenu dodjelu delegirao Bećira Vukovića.

“Bio je to skandal i nedopustivi čin ruganja partizanskom, naroodnoslobodilačkom pokretu koji je iznio Trinaestojulski ustanak i dao mu za sva vremena antifašistički pečat”, rekla je Vuković Kuč na konferenciji za novinare.

Prema njenim riječima, da je ova vlast anticrnogorska svakim danom se pokazuje antidržavnim djelovanjem njenih prvaka.

“Upravo je žiri za dodjelu najznačajnije državne nagrade, Trinaestojulske, izabran u parlamentu. Kakva većina, takav žiri. A kakav žiri, takav mu izbor”, poručila je Vuković Kuč, saopšteno je iz DPS-a.

Kako je navela, dodijeliti državnu nagradu Bećiru Vukoviću, nazvanu po najvećem antifašističkom datumu Evrope, 13. julu, znači narugati se slobodarskoj, građanskoj i evropskoj Crnoj Gori.

“Vlast nam je poslala poruku, svako ko bude negirao, blatio i mrzio Crnu Goru i Crnogorce, biće nagrađen i odlikovan”, kazala je Vuković Kuč.

Ona je istakla da je Bećir Vuković slavitelj Draže Mihailovića i četničke ideologije i da je poklonik fašizma.

“Za njega je Mihailović “vođa trećeg srpskog ustanka”, a poslije četnika, prema njegovom mišljenju, nema gospode”, navela je Vuković Kuč.

Ona je rekla da su se iste poruke u vladajućem narativu čule povodom Pavla Đurišića, ratnog zločinca poznatog po etničkom čišćenju i Crne Gore, dodajući da je zbog toga u nedavno izglasanoj Rezoluciji Evropskog parlamenta za Crnu Goru osuđena glorifikacija ratnih zločinaca i politički revizionizam koji se sprovodi u društvu.

“Nagrada Bećiru Vukoviću je institucionalni pokušaj političke i kulturne redefinicije narativa o Drugom svjetskom ratu”, ocijenila je Vuković Kuč.

Ona je dodala da je Bećir Vuković nacionalista i šovinista, koji je negirajući crnogorsku naciju i državu Crnu Goru zaslužio naklonost ove vlasti. “On je njen simbol”.

“Vuković je samo smjelo ispisivao i kazivao što su oni mislili”, rekla je Vuković Kuč, dodajući da država koja je za Vukovića “istorijska ironija” i Crnogorci “nedonoščad Kominterne” danas djeluje baš takva kakvom je on opisao.

Kako je navela Vuković Kuč, samo u ironiji od države ministarka kulture može čestitati bilo kakva dostignuća čovjeku koji ih nema i misliti da se jednim velikim nagrađenim imenom može sakriti i opravdati bruka koja zaslužuje prezir i reakciju cijele društvene zajednice.

“Vukovićev stav prema NATO-u kao prema paklu, gdje vladaju divljaštvo, sodoma, blud, droga, prostitucija, sigurno je jedan od motiva ove vladajuće većine da ga nagradi najvećim državnim dostignućem. Evropski, nema što”, poručila je Vuković Kuč.

Ona je kazala da, zbog svega navedenog, traže da se poništi odluka žirija.

“Najavljujemo da ćemo, kad se vratimo na vlast, oduzeti priznanja svakome ko je na šovinizmu i nacionalnoj mržnji zavrijedio državna priznanja tokom ovog ludila nakon 30. avgusta 2020. Godine”, kazala je Vuković Kuč.

