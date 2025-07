Izmjenama Zakona o javnim okupljanjima krše se ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Predložene izmjene Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava i zaobilaženje demokratskih procedura, smatraju u Akciji za ljudska prava (HRA), Centru za ženska prava (CŽP) i Institutu alternativa (IA).

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) su to kazali povodom Predloga izmjena i dopune Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je Skupštini podnijela grupa poslanika parlamentarne većine kojima je predviđena apsolutna zabrana mirnih okupljanja koja mogu privremeno ograničiti saobraćaj uz predviđanje izuzetno visoke novčane kazne.

Navodi se da ti predlozi predstavljaju nesrazmjerno ograničenje osnovnog ljudskog prava na mirno okupljanje, zagarantovano članom 52 Ustava, članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članom 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Iz HRA, CŽP i IA su rekli da je zabrinjavajuće što je taj zakonski predlog predat bez javne rasprave, bez procjene usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), kao i bez uvida u međunarodne standarde i praksu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).

Oni su kazali da, pritom, predlagači otvoreno priznaju da nijesu razmatrali usklađenost predloga sa međunarodnim ugovorima koje je Crna Gora potpisala i ratifikovala.

“Podsjećamo da je, prema dokumentima EU koji sadrže završna mjerila za zatvaranje poglavlja 23, Crna Gora obavezna da obezbijedi poštovanje prava i sloboda iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse ESLJP”, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP, HRA i IA su rekli da, u tom svjetlu, pokušaj donošenja zakona koji bi apsolutno zabranio proteste na saobraćajnicama predstavlja korak unazad za demokratiju i evropske integracije Crne Gore.

Iz tih NVO su kazali da su uputili dopis Zakonodavnom i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu kojim apeluju na poslanike i nadležne odbore Skupštine da taj predlog upute na ocjenu usklađenosti ministarstvima ljudskih prava, pravde, unutrašnjih poslova i evropskih integracija.

U dopisu su, kako su naveli, apelovali da se otvori široka javna rasprava uz učešće domaćih i međunarodnih eksperata, uključujući i Savjet Evrope, EU i OEBS.

“Svjesni izazova koje višednevne blokade saobraćaja mogu izazvati, posebno tokom turističke sezone, ističemo da rješenje ne smije biti u zabranama, već u demokratskim mehanizmima koji štite prava svih građana, kako na slobodu kretanja, tako i na izražavanje mišljenja putem mirnih okupljanja”, kaže se u saopštenju.

