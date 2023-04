Vuković podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković podnio je ostavku na tu funkciju.

Vuković je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da su danas, verifikacijom mandata odbornicima novog saziva Skupštine Glavnog grada, formalno stvorene pretpostavke za početak formiranja nove vlasti u Podgorici.

“U skladu s obećanjem koje sam dao sugrađanima, danas sam podnio ostavku na mjesto gradonačelnika”, poručio je Vuković.

On je rekao da se nada da će novi gradonačelnik biti izabran u najkraćem roku, kako bi se izbjegli eventualni problemi u funkcionisanju sistema grada.

“Glavni grad ostavljamo u odličnom stanju. Sistem je maksimalno funkcionalan, kadrovski ekipiran i finansijski stabilan”, rekao je Vuković.

On je ponovio da na računu Glavnog grada ostavljaju preko 17 miliona EUR.

Vuković je zahvalio svojim zamjenicima, Slađani Vujačić i Časlavu Vešoviću, kojima danas prestaje mandat.

“Zahvalan sam i ostalim kolegama iz uprave grada, sekretarijata, privrednih društava i javnih ustanova”, rekao je Vuković i dodao da je uvjeren da nijedan gradonačelnik nikada neće imati bolji tim.

Vuković je novoj gradskoj upravi poželio uspjeh u radu.

