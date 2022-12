Vukčević: Manjina u Izbornoj komisiji pokušala da proglasi konačne rezultate

Podgorica, (MINA) – Dio članova Izborne komisije (IK) Glavnog grada pokušao je nezakonito i bez kvoruma za odlučivanje da proglasi konačne rezultate lokalnih izbora u Podgorici, saopštio je predsjednik Komisije Veselin Vukčević.

On je u saopštenju podsjetio da je danas nastavljena sjednica IK Glavnog grada, koja je prekinuta 15. novembra, zbog, kako je naveo, opstrukcije dijela članova Komisije i njihovog odbijanja da se izjasne o prigovorima koji su podnijeti nakon propisanog roka.

„Uprkos uputstvima i rješenjima Državne izborne komisije (DIK) kojima je naloženo IK Glavnog grada da donese odgovarajući akt u vezi sa podnijetim prigovorima i na današnjoj sjednici ovi članovi Komisije su ponovo opstruirali odlučivanje po prigovorima“, kazao je Vukčević.

Članovi Komisije su to uradili u namjeri da, kako je rekao, protivpravno i nezakonito utvrde konačne rezultate lokalnih izbora.

Vukčević je istakao da je zbog toga zaključio sjednicu.

On je ukazao da je, prije toga, konstatovano da , opunomoćeni predstavnik Demokratskog fronta (DF) u proširenom sastavu Izborne komisije Glavnog grada Marko Mihailović nije više član Komisije, jer mu je prestala funkcija usljed prihvatanja kandidature za odbornika u Skupštini Glavnog grada.

Kako je rekao, to je u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kojim je propisano da kandidat na izbornim listama ne može biti u sastavu izbornih komisija i prestaje mu funkcija u ovim organima prihvatanjem kandidature za odbornika ili poslanika.

„Kako DF nije blagovremeno predložio lice koje bi funkciju zamjenika člana obavljalo umjesto Mihailovića, Komisija nije imala kvorum da nastavi sa radom i da donosi valjane odluke, jer je za donošenje valjanih i zakonitih odluka potrebna većina od sedam članova“, naveo je Vukčević.

On je naglasio da po Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Poslovniku o radu, nije moguće izabrati člana Komisije koji bi predsjedavao sjednicom umjesto predsjednika.

„Isto tako za donošenje zakonitih odluka na sjednici Komisije u skladu sa članom 21 Zakona, potrebna je većina od sedam članova, što znači da je svaka odluka u čijem donošenju nije učestvovala većina od sedam članova nezakonita i ne proizvodi pravno dejstvo“, zaključio je Vukčević.

