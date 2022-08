Vujović: Ugovor sa SPC neustavan i brzo će biti poništen

Podgorica, (MINA) – Ugovor Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) je neustavan i nezakonit, i brzo će biti poništen, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

“Prevarno i kukavički kao i sve što radi, Dritan Abazović je danas potpisao ugovor sa SPC zbog čega pozivamo da se već sjutra preda inicijativa za pad Vlade i sruši premijer koji je, kao niko prije njega, obrukao Crnu Goru”, kazao je generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović.

Prema njegovim riječima, taj ugovor će, zbog toga što je neustavan, nezakonit, falsifikatorski i antidržavni, vrlo brzo biti oglašen ništavim.

“Abazović misli da je ovom nečasnom i sramnom rabotom srušio i ponizio Crnu Goru, a u stvari je srušio sebe i svoje izdajničke namjere i politiku učinio potpuno očiglednom”, rekao je Vujović.

On je ocijenio da se Abazović, u cijelom tom procesu, odnio prema crnogorskim nacionalnim interesima, vjerskim i nacionalnim pravima Crnogoraca, ali i istoriji i tradiciji države, kao prema nečemu tuđem i stranom i kao prema neprijteljima.

Vujovića je kazao da je Abazović unio dodatnu destabilizaciju, nemir i podjele, i u ključnom momentu spriječio Crnu Goru da uđe u brzu traku pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Kako je naveo, Abazović je to sve uradio “kao klasičan vazal i poslušnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, i kao takav će ostati ubilježen u crnogorskoj istoriji”.

“Dok će Crna Gora njegovom političkom smjenom ubrzo dobiti čistu evropsku vladu, koja će uvesti zemlju u EU i poništiti antidržavni ugovor sa SPC”, zaključio je Vujović.

