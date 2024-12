Vujović: Potvrđeno da je parlamentarna većina zgazila Ustav

Podgorica, (MINA) – Odluka Ustavnog suda o sticanju uslova za raspisivanje javnog poziva za izbor jednog sudije potvrda je da je parlamentarna većina prekršila Ustav, smatra predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) i jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović.

On je u saopštenju naveo da se zato sada nameću dva pitanja.

“Zašto predsjednica Ustavnog suda (Snežana Armenko) nije zakazala sjednicu, koju je po Ustavu bila dužna da sazove i da li bi onda Ustavni odbor postupio, kako je postupio u slučaju sutkinje Đuranović”, kazao je Vujović.

On je upitao i zašto je Armenko tada odigrala “dupli pas” sa Demokratskim frontom i predsjednicom Ustavnog odbora i omogućila im njenim “dopisom” gaženje Ustava.

Vujović je naveo da je odgovor jasan.

“A ako Spajić i družina misle da će im ova perfidna i protivustavna operacija proći, grdno su se prevarili”, zaključio je Vujović.

