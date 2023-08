Vladu da čine proevropski i pro-NATO subjekti

Podgorica, (MINA) – Novu vladu treba da čine proevropski i pro-NATO subjekti, ocijenile su Socijaldemokrate (SD) i dodale da Crna Gora ne može imati stabilnu vladu bez procrnogorskih partija.

Iz SD-a su kazali da vlada, koja bi bila sastavljena od istinskih proevropskih i pro-NATO subjekata, jedino može biti garant da će Crna Gora ostvarivati neophodan napredak na njenom evropskom putu i da će povratiti kredibilitet pozdane NATO članice.

„Takođe, jasno je da Crna Gora ne može imati stabilnu vladu bez procrnogorskih partija u njoj“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli, samo tako je moguće staviti tačku na vrijednosno posrnuće kojem se svjedoči, a koje za posljedicu ima pokušaj mijenjanja građanskog karaktera Crne Gore.

„U situaciji kad većina zavisi od više konstituenata, niti jedna partija ne može sebe predstavljati kao garant da će nešto sigurno biti implementirano“, rekli su iz SD-a.

Oni su kazali da je neophodna saradnja političkih subjekata na jasnim proevropskim i evroatlantskim osnovama.

„Zna se jasno u Crnoj Gori koja se partija za što zalaže, tako da pokušaj relativizacije ideološke profilacije određenih partija ne može i ne smije zamagliti suštinu“, dodali su iz SD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS