Vlada dala saglasnost za izgradnju spomenika Amfilohiju

Podgorica, (MINA) – Vlada je dala saglasnost za izgradnju spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću, saopštio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je rekao da je imao čast da predsjedava sjednicom na kojoj je donijeta ta odluka, na predlog ministarke kulture i medija Tamare Vujović.

Bečić je kazao da je imao privilegiju da s Amfilohijem dijeli brojne razgovore.

“Koji su za mene, kao i za mnoge, bili više od razgovora i običnog susreta”, naveo je Bečić u saopštenju.

On je istakao da Amfilohijeva uloga nadilazi granice crkvenih i teoloških pitanja, jer je bio most između različitih epoha, kultura i tradicija, posvećen obnovi duhovnih vrijednosti i očuvanju duše Crne Gore.

“Njegova misija bila je veća od jednog života, ona je bila potraga za dubljim razumijevanjem našeg bića i postojanja, za očuvanjem duha, tradicije i našeg nasljeđa”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, Amfilohijevo ime je bilo poznato i cijenjeno u svjetskim intelektualnim i duhovnim krugovima.

“Njegovo djelovanje nije bilo samo lokalno, već univerzalno, povezivao je Crnu Goru sa širim svijetom, jačajući našu zemlju ne samo kao kulturnu, već i kao moralnu silu na međunarodnoj sceni”, naveo je Bečić.

On je kazao da Amfilohijev život i djelo nijesu samo priča o jednom čovjeku, već o cijeloj Crnoj Gori, korijenima i nadama.

“Njegovo nasljeđe živi kroz sve nas, kroz svaku misao, kroz svaku molitvu, kroz svako djelo koje nas podsjeća na to koliko je važno ostati vjeran svojim vrijednostima, ali istovremeno otvoren za svijet”, istakao je Bečić.

On je rekao da će spomenik Amfilohiju biti trajni podsjetnik na njegovu snagu, njegovu mudrost i njegovu ljubav prema Crnoj Gori i vjeri.

