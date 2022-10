Vlada da uloži napore da se popravi materijalni status službenika MUP-a i policije

Podgorica, (MINA) – Vlada mora uložiti dodatne napore kako bi se popravio materijalni status službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, na svečanosti povodom 2. septembra – Dana unutrašnjih poslova, kazao da je želja da pripadnici MUP-a daju presudni značaj da Crna Gora postane članica Evropske unije (EU).

„Ne postoji organ koji u prethodne dvije godine više napadan nego MUP i Uprava policije i ja želim svima vama da čestitam na dostojnom odnosu, jer ne postoji organ koji je više pokazao da i u takvim okolnostima može da bude na braniku nacionalnih interesa Crne Gore“, rekao je Abazović.

Kako je rekao, Crna Gora svakim danom sve više postaje država vladavina prava.

„Vlada Crne Gore mora uložiti dodatne napore da vam se popravi materijalni status. Nedopustivo je da radite u teškim uslovima, najteže zadatke u državi i najopasnije zadatke u društvu, a da za to ne budete adekvatno nagrađeni“, naveo je Abazović.

Abazović je naveo da će učiniti sve da uslovi u kojima rade budu bolji.

„Naša je želja da imamo profesionalne državne organe, da zajednički gradimo evropsku budućnost Crne Gore, vjerujem da vaš doprinos ni u narednom periodu to neće izostati“, rekao je Abazović.

On je dodao da MUP, Uprava policije, ostali organi sektora bezbjednosti i svi organi zajedniči moraju da djeluju ka ostvarivanju tog cilja.

Ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić, kazao je da službenici MUP-a od samog početka pa do danas služe državi i građanima.

„Istina je da ne možete to uvijek raditi bezgrešno, cijena toga je poznavanje alternative. Društvo mora poznavati razmjere haosa koji bi uslijedili bez vašeg mukotrpnog rada“, rekao je Adžić.

Kako je kazao, to ne govori jer traži poseban odnos prema službenicima MUP-a.

„Tražim priznanje za žrtvu koju podnosite i opasnost pred kojom se često nalazite“, istakao je Adžić.

Adžić je naveo da biti službenik MUP-a znači biti uzvišen, vođen uvijek i isključivo Ustavnom i zakonima Crne Gore i biti građanin svijeta, ali prije svega svoje države.

„Bezbjednost i očuvanje poretka predstavljaju temeljne vrijednosti od nastanka institucija pa do današnje Crne Gore. Uvjeren sam da ćete u vremenu pred nama biti jedinstveni, pravdom vođeni i profesionalni u poslu koji vam je povjeren, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, poručio je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS