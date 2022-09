Vlada da se pravi u Crnoj Gori, bez pritisaka sa bilo koje adrese

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore treba da se pravi u Crnoj Gori, bez pritisaka sa bilo koje adrese, a posebno od onih koji se do sada nijesu pokazali kao dobronamjerni, kazali su iz Demokratskog fronta (DF).

Predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik ponovio je stav da u institucijama Evropske unije (EU) sumnjaju da bi Vlada sa DF-om bila sposobna i voljna da radi posvećeno na evropskim integracijama.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović je, u reagovanju na tu izjavu, naveo da Bilčik “po ko zna koji put” iznosi informacije koje nijesu tačne.

Vučurović je rekao da se Bičkik ponovo “lažno legitimiše” da predstavlja Evropu, dok se neevropski i nedemokratski miješa u unutrašnje stvari jedne države.

“Upravo se DF najsnažnije zalaže za ono što EU sugeriše Crnoj Gori, a to je odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i DF je baš taj koji je prošao progon i torturu od bivšeg kriminalnog režima Mila Đukanovića”, saopštio je Vučurović.

On je naveo da će se vidjeti koji su motivi Bilčika da “ovako snažno podržava DPS, koji je političko krilo mafije”, dodajući da te motive treba da istraže nadležni organi.

“Vlada Crne Gore treba da se pravi u Crnoj Gori, bez pritisaka sa bilo koje adrese, a posebno od onih koji se do sada nijesu pokazali kao dobronamjerni”, kaže se u saopštenju Vučurovića.

Kako se dodaje, svakodnevno istupanje Bilčika nikako ne doprinosi dogovoru i njegovo ponašanje navodi da on ne posmatra nezavisno situaciju u Crnoj Gori, već da je snažno povezan sa DPS-om.

Vučurović je naveo da, sa jedne strane, EU poziva Crnu Goru na obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a sa druge Bilčik podržava “one koji su stvorili najopasnije kriminalne organizacije u Evropi”.

“Ponašanje Bilčika prije svega govori da on ne poštuje Crnu Goru i njene građane, samim tim što ne poštuje volju građana sa izbora”, rekao je Vučurović.

Kako je kazao, u sporazumu pobjednika izbora 30. avgusta, koji je potpisao 41 poslanik, navodi se da se neće dozvoliti da bilo ko sa strane utiče na formiranje buduće vlade.

“EU je naš partner, i evropske integracije su naš cilj, ali neki su sebi previše dozvolili i vrijeme je da stanu”, zaključio je Vučurović.

