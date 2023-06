Vanredni lokalni izbori jedini način da Zeta profunkcioniše

Podgorica, (MINA) – Vanredni lokalni izbori jedini su način da Zeta kao opština profunkcioniše i dobije pristojnu i sposobnu upravu, ocijenili su iz Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) Zeta.

Iz DPS-a Zeta su naveli da je to što odbornici Demokratskog fronta (DF) nijesu došli na sjednicu koji su inicirali, kao i neodržavanje sjednice zbog nedostatka kvoruma, do kraja ogolilo stanje u kome se nalazi aktuelna vlast u Zeti.

“Danima je ukupna javnost svjedočila međusobnim optužbama na relaciji DF – Demokratska Crna Gora ko je kriv za ovakvo stanje i ko će koga i kada smjenjivati, a sve to uz komične pokušaje involviranja DPS-a u kompletnu priču”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, građani Zete su imali prilike da vide na koji način je nova politička elita u Zeti iskoristila svoju šansu, nakon odlaska DPS-a, koji je u prethodnih 15 godina u Zetu uložio gotovo 70 miliona EUR.

Iz DPS-a Zeta su naveli da, za pola godine, gradska uprava nije formirala niti jedan organ.

Prema njihovim riječima, ta opština je zatrpana otpadom, potpuno razorene saobraćajne infrastrukture i nalazi se u dubokoj političkoj krizi.

“Prekinite ovu agoniju, jer je svima jasno da se iz ovakve situacije može izaći na samo jedan način – kroz vanredne lokalne izbore koji bi omogućili da Zeta kao opština profunkcioniše i dobije pristojnu, sposobnu upravu koja bi opštinu vodila putem onog razvoja koji je stao unazad pola godine”, naveli su iz DPS-a Zeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS