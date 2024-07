Usvojene izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je danas izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, koje su predložene jer je jedan broj raseljenih iz Ukrajine u Crnoj Gori iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite.

Izmjene Zakona o međunarodnoj i priveremenoj zaštiti stranaca predložila je Vlada, 21. marta.

Za izmjene Zakona glasala su 53 poslanika, a nije bilo glasaova protiv i uzdržanih.

Iz Vlade su ranije objasnili da se izmjenama Zakona u dijelu koji se odnosi na produženje privremene zaštite pristupilo jer je jedan broj raseljenih osoba iz Ukrajine, koje imaju status stranca pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori, iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite u trajanju od dvije godine.

Oni su naveli da je to u skladu sa odlukama Savjeta Evropske unije, a sve u cilju postizanja standarda EU u oblasti međunarodne zaštite.

Skupština je prihvatila godišnji Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za prošlu godinu, glasovima 41 poslanika.

Ombudsman Siniša Bjeković je, na sjednici parlamenta na kojoj se raspravljalo o Izvještaju, rekao da je Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prošle godine podnijeto 387 pritužbi na rad državnih organa, od čega su riješana 333 predmeta.

On je tada kazao da je prošla godina slika stanja kada je u pitanju ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

Skupština je danas, glasovima 42 poslanika, usvojila i Predlog zakona o šumama.

