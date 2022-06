Usklađena radna verzija Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – Radne grupe Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve načelno su uskladile radnu verziju Temeljnog ugovora, saopšteno je iz kabineta premijera Dritana Abazovića.

Navodi se da će radna verzija ugovora biti proslijeđena radnim tijelima vlade u skladu sa uobičajenom procedurom.

“Kao što smo obećali, u cilju ostvarivanja pune transparentnosti, tekst će ubrzo biti objavljen na zvaničnom sajtu Vlade Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

