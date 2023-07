URA pogodila u jezgro organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA ostaje trn u oku mnogima, jer je svojim djelovanjem pogodio u jezgro korupcije i organizovanog kriminala koji je 30 godina determinisao društveno-političke prilike u državi, saopšteno je iz te stranke.

Iz GP URA su kazali da se ovih dana svjedoči maksimalnom angažmanu i aktiviranju brojnih društvenih aktera zavisnih od nosilaca kriminalnih aktivnosti, u cilju odbrane neodbranjivog.

„Građani, ipak, u potpunosti shvataju da su sa razotkrivanjem Skaj /Sky/ prepiske o švercu cigareta i finansiranju političkih aktera iz tih crnih fondova, ugroženi interesi koji se mjere milijardama EUR“, kaže se u saopštenju URA-e.

Iz te partije su poručili da će i u narednom periodu nastaviti da se bore za pravdu i razotkrivaju kriminalne strukture, izlažući istini ljude koje 30 godina niko nije smio da pomene.

„Pravda je bolna, ali se mora desiti. Crna Gora je na pravom putu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS