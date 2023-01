Traže saslušanje povodom obuhvata djece vakcinisane MMR-om

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša podnio je inicijativu za dva skupštinska saslušanja, koja se odnose na problematiku obuhvata djece vakcinisane MMR vakcinom i izradu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Mugoša je rekao da je, prema informacijama sa relevantnih zdravstvenih adresa, obuhvat djece vakcinisane MMR vakcinom najniži od 1994. godine, kada je u Crnoj Gori uvedena imunizacija protiv malih boginja, zauški i rubeole, ali i u poređenju sa državama na svjetskom nivou.

On je ukazao na dodatnu kompleksnost situacije zbog dešavanja u susjedstvu i potencijalnog importovanja malih boginja.

Iz SD-a su saopštili da se drugo saslušanje odnosi na izradu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, sa posebnom osvrtom na problematiku dopunskog rada zdravstvenih radnika.

Mugoša je naveo da ta tema već izvjesno vrijeme okupira pažnju stručne i laičke javnosti.

On smatra da je zbog toga, u susret utvrđivanju zakona na Vladi, potrebno održati raspravu po tom pitanju i na nadležnom skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Mugoša je rekao da je, zbog važnosti tih tema, potrebno što prije održati predložena saslušanja.

On je dodao da je siguran da će njegova inicijativa dobiti podršku Odbora.

