Spajić pred poslanicima u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće u ponedjeljak na pitanja poslanika, na sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu.

Premijerski sat trebalo je da bude održan danas, ali je odgođen nakon što su iz Spajićevog kabineta tražili da, zbog njegove nemogućnosti da prisustvuje zakazanoj sjednici usljed službene posjete Briselu, sjednica bude pomjerena za ponedjeljak.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je na sjednici da ih je Spajić obavijestio da je u potpunosti spreman da u ponedjeljak odgovara na poslanička pitanja.

„Čvrsto vjerujem da će sva ova pitanja biti postavljena premijeru i da će on na njih odgovarati“, rekao je Mandić.

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić rekao je da Crna Gora i crnogorski parlamentarizam zahvaljujući neodgovornosti, prije svega parlamentarne većine, živi vrijeme cirkusa i apsurda.

„U kojem je dozvoljeno predsjedniku Vlade da već četrvrti ili peti put izbjegava dolazak u parlament i kontrolnu ulogu parlamenta“, kazao je Nikolić.

On je rekao da je Spajić jutros još jednom obmanuo javnost kazavši da ga je neko iz opozicije preklinjao da se premijerski sat odgodi za ponedjeljak.

„Istine radi, tačno je da je u kolegijumu prije sedam dana predloženo da se iz poštovanja prema građanima premijerski sat održi u ponedjeljak, ali da taj predlog nije prihvaćen i da je dogovoreno da se premijerski sat održi 29. juna“, rekao je Nikolić.

Kako je rekao, tako je bilo do sinoć do 23 sata, kada je Spajić kazao da zbog obaveza u Briselu neće doći u parlament, „iako smo svi znali da je tu poruku poslao iz Podgorice“.

„Ovo je poigravanje sa građanima. Premijer je izigrao crnogorsku javnost i nadam se da će građani adekvatno odgovoriti na takvu neozbiljnost i bahatost“, naveo je Nikolić.

Poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković kazao je da za tu partije nije obrazloženje za nedolazak na premijerski sat to da je premijer u Briselu.

„Ne možemo prihvatiti obrazloženje da je neko u Briselu, taj ko je u Briselu je to trebao znati juče i prekjuče“, istakao je Nurković.

On je naglasio da je na Mandiću je da obezbijedi rad parlamenta i da obezbijedi prisustvo parlamentarne većine.

„U mnogim slučajevima čini mi se da se dogovarate mnogo lakše sa opozicijom, nego sa većinom, makar kada je funkcionalnost parlamenta u pitanju“, naveo je Nurković.

Poslanica nezavisnog kluba Jevrosima Pejović rekla je da svaki put kada neko ne dođe u Skupštinu da položi račune, na taj način onemogućava poslanike da rade svoj posao i zarade svoju platu.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da je Mandić postupio ispravno jer je danas otvorio sjednicu.

„Danas nije ponižen parlament i dostojanstvo parlamenta čuvaju opozicija, predsjednik Skupštine, potpredsjednici koji su tu. Dešava se nesvakidašnja situacija da poslanici većine nijesu došli, ali danas se ponižava država“, naveo je Abazović.

Kako je rekao, u hiljadu godina državnosti Crne Gore, u 119 godina parlamentarnog života, 34 godine pluralizma i 18 godina od sticanja nezavisnosti, „veće neozbiljnosti i većeg šarlatana nikad nije bilo na čelu Vlade Crne Gore“.

„Radi se o čovjeku ovakvim postupcima degradira funkciju predsjednika Vlade, sve ljude koji su izabrani glasovima građana i čini sve da obesmisli sve dalje aktivnosti“, kazao je Abazović i dodao da Spajić u ponedjeljak mora da dobije adekvatan odgovor opozicije.

On je naglasio da je već prekršena procedura, jer su poslanici uoči sjednice morali da imaju odgovore na pitanja.

„U ponedjeljak, ako se pojavi, može da se desi da premijerski sat ne bude baš onaj koji smo navikli da imamo. Iz tog razloga ja Vas molim da porazgovarate sa Spajićem i da kažete da mi svoje dostojanstvo, obraz i integritet, ne može bacati pod noge“, rekao je Abazović.

Lider Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović kazao je da je najbolje da se za ponedjeljak zakaže sjednica sa redovnim tačkama.

„A ukoliko u prolaze tu bude premijer, dobrodošao je u Skupštinu, pa ćemo onda iskoristiti ono što nam sljeduje po Poslovniku“, rekao je Vuksanović.

