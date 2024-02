Spajić: Obećavajuće poruke iz Brisela, veliki prostor za napredak

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić kazao je da su u Briselu oduševljeni progresom koji je u Crnoj Gori napravljen za samo tri mjeseca.

Spajić je danas razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen i predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

„Poslate su sjajne poruke, oduševljeni su progresom koji je napravljen u Crnoj Gori za samo tri mjeseca“, rekao je Spajić Televiziji Crne Gore.

Kako je rekao, poruke su obećavajuće i postoji veliki prostor za napredak u narednim mjesecima.

“Poslali smo očekivanja da želimo da se IBAR desi u toku belgijskog presjedavanja, kada bismo otvorili mogućnost da zatvaramo poglavalja ove godine ubrzanim tempom”, istakao je Spajić.

Govoreći o Planu rasta, Spajić je kazao da je poslata poruka da Evropa računa na Crnu Goru, kao i da Crna Gora računa na pomoć EU kroz taj plan.

On je kazao da su imali i sastanak sa komesarkom zaduženom za finansijski sistem i da će intenzivno raditi na tome da Crna Gora prva članica SEP-e, osim članica Evropske ekonomske zajednice.

“Mislim da postoji realna šansa za to. Komesarka je istakla da će se lično založiti za to i da će raditi zajedno sa naman a našoj aplikaciji koja treba da uslijedi uskoro”, rekao je Spajić.

On je naveo da će draft aplikacije poslati vjerovatno najkasnije do aprila.

Spajić je naglasio da je taj projekat jako bitan za integraciju crnogorske ekonomije u evorpsku.

“Jer bismo na taj način svi mogli da šaljemo novac u EU i da dobijamo novac iz EU instant bez ikakvih transakcionih torškova”, objasnio je Spajić.

On smatra da bi to napravilo jednu revoluciju u plaćanju sa sistemima u EU i da bi to bio prvi ukus jedinstvenog evropskog tržišta za Crnu Goru.

“Na taj način sigurno da bi mnogi investitori iz EU bili zainteresovaniji za Crnu Goru”, kazao je Spajić.

On je kazao da će to olakšati privređivanje našim privrednicima, koji sada imaju velike problema plaćanja i primanja novca iz inostranstranstva.

Upitan koliko će integraciji Crne Gore doprinijeti učešće na zasijedanju Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta, Spajić je ocijenio da je to jako bitno za Crnu Goru.

