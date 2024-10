Šmit: Pred BiH godina mogućnosti

Podgorica, (MINA) – Pred Bosnom i Hercegovinom (BiH) je godina mogućnosti, ali će buduća dešavanja zavisiti od političkih odluka i djelovanja, kazao je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

On je, na panelu “Kretanje u budućnost BiH usred regionalnih izazova”, u okviru To be secure foruma u Budvi, kazao da u toj državi postoji složen politički okvir, dodajući da se nada da će važni potezi biti napravljeni u dogledno vrijeme.

Šmit je podsjetio da do sada nije postojala saglasnost kada je u pitanju imenovanje glavnog pregovarača za pristupanje Evropskoj uniji (EU).

“Sada je došlo vrijeme da sve osobe koje su odgovorne kažu – Ovo je naša zemlja i prilika za našu zemlju”, rekao je Šmit.

On je istakao da je je neophodno staviti po strani etničke i političke rezerve.

“Došlo je vrijeme da svi oni koji u javnim obraćanjima govore da su za EU, to i pokažu”, kazao je Šmit.

Komentarišući stavove prema NATO-u, Šmit je kazao da je u Crnoj Gori lako govoriti o NATO-u, dodajući da to nije slučaj u BiH jer, kako je istakao, u toj državi postoje snažne rezerve u stavu o članstvu u Alijansi.

“Nemamo jedinstvene političke stavove o članstvu u NATO-u”, rekao je Šmit, ukazujući posebno na stavove političara u entitetu Republika Srpska, ali i izvjesne uticaje iz Srbije.

To je, kako je naveo, jedan od ključnih izazova u BiH.

Prema riječima Šmita, NATO se na pozitivan način bavi BiH.

“Bezbjednost je jedno od kljućnih pitanja regiona”, rekao je Šmit.

Kako je dodao, to uključuje opredijeljenost za zajednički cilj – da se održi bezbjednost bez miješanja sa strane.

Šmit je rekao da se nada da će ostvariti veći stepen razumijevanja da je evropska integracija važna za građane.

Narod u BiH, kako je istakao, želi da ostane u miru i obezbijedi održivost.

“Mislim da je vrijeme ljudi da shvate da su NATO i EU način da se spriječi da se ono što se dešavalo ranije više nikad ne desi”, rekao je Šmit.

Upitan o stavu koji pojedini političari u BiH i entitetima imaju o njemu, Šmit je rekao da su neslaganja oko pojedinih pitanja normalna.

“Ja ostvarujem svoj mandat i te stavove ne shvatam lično”, rekao je Šmit, dodajući da mu je mandat da obezbijedi funkcionalnost i mir u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

On je istakao da BiH mora biti dio evropskih integracija, dodajući da je važno fokusirti se na regionalnu saradnju.

„Ja sam srećan zbog Berlinskog procesa, mislim da je postignut dogovor o regionalnoj saradnji“, kazao je Šmit, ukazujući na značaj i ulogu mladih u državi.

On je ponovio da se nada da će Crna Gora biti “predvodnica i lučonoša” procesa integracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS