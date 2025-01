Skupština da traži mišljenje VK, koje bi bilo obavezujuće

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore tražiće mišljenje Venecijanske komisije (VK) o prestanku funkcije sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović i ono će biti obavezujuće za parlament, predviđeno je sporazumom o prevazilaženju blokade Skupštine koji je usaglasila parlamentarna većina.

Sporazumom je previđeno da će Skupština, konsenzusom svih predsjednika poslaničkih klubova parlamentarne većine i opozicije, podnijeti zvaničan zahtjev VK za mišljenje o odlukama Ustavnog odbora i konstataciji prestanka funkcije Đuranović.

U sporazumu, koji je dostavio Kabinet predsjednika Skupštine, navodi se da će sadržinu zahtjeva koji se upućuje VK usaglasiti po jedan predstavnik parlamentarne većine i opozicije.

“Mišljenje Venecijanske komisije obavezujuće je za Skupštinu Crne Gore”, navodi se u sporazumu.

Kako se dodaje, Skupština će u roku od najkasnije sedam dana od dostavljanja mišljenja VK sprovesti sve neophodne korake za njegovu potpunu implementaciju.

Sporazumom je predviđeno da će Skupština odmah nakon potpisivanja tog dokumenta nastaviti sa radom i pristupiti razmatranju i usvajanju Budžeta Crne Gore, kao i svih drugih akata iz njene nadležnosti.

“Ovim sporazumom obje strane potvrđuju svoju posvećenost stabilnosti institucija i poštovanju demokratskih principa. Sporazum stupa na snagu odmah po njegovom potpisivanju od strane predsjednika Klubova parlamentarne većine i opozicije”, zaključuje se u sporazumu.

Sporazum su usaglasili predstavnici parlamentarne većine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, potpredsjednici parlamenta Boris Pejović, Zdenka Popović, Boris Pejović, Mirsad Nurković i Nikola Camaj, kao i šefovi poslaničkih klubova parlamentarne većine.

