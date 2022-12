Šehović: Nećemo odustati od građanske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi u najvećoj političkoj i društvenoj neizvjesnosti u poslednjih nekoliko decenija, koja je proizvod ne samo nezrelosti aktuelne vladajuće elite, već nerijetko i njenih loših namjera, smatra predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

On je rekao da je takav ambijent Crnu Goru nakon više nego očiglednog gubitka političkog, i civilizacijskog kompasa, ove godine očekivano doveo do nazadovanja na putu ka Evropskoj uniji (EU) i blokade gotovo svih značajnijih institucija države.

“I kreirao atmosferu koja nas umjesto fokusiranja na životne teme, stalno vraća na nacionalna i vjerska prebrojavanja i postrojavanja i grubo falsifikovanje nespornih istorijskih činjenica”, istakao je Šehović.

On je ukazao na važnost prepoznavanja loših odluka, ali i na napore koje čine proevropske političke snage da Crnu Goru vrate na ispravan put zajedništva i EU integracije.

“Baš zato cijenim potrebnim da u momentima kada sumiramo utiske podsjetim na važnost prepoznavanja takvih loših politika, koje su nas dovele do produbljavanja podjela, ali i na istinske napore nas koji radimo sve da Crnu Goru vratimo na put zajedništva i evropskih integracija”, naglasio je Šehović.

Socijaldemokrate su, kako je rekao Šehović, prethodne dvije i po godine bile ne samo dosljedni čuvari nacionalnih interesa, već i jedini i najglasniji kritičari obje pale vlade, koje su dovele do blokade sistema, ali i do vrijednosnog posrnuća kakvo odavno na ovim prostorima nije viđeno.

“Ipak, mi nikad nijesmo birali lakši put, pa tako ni isključivu politiku kritike, već smo paralelno činili onoliko koliko smo mogli da popravimo stvari”, kazao je Šehović.

On je rekao da veće pripravničke naknade, veći studentski krediti i stipendije, veće najniže penzije, niže akcize na gorivo, niže cijene hljeba, definisanje proizvoda čije će se cijene ograničiti posebnim zakonom, insistiranje na programu subvencija za privredne subjekte predstavljaju konkretan doprinos SD-a.

“Nasuprot i ovogodišnjem populističkom utrkivanju određenih političkih subjekata da neodrživim i nesistemskim predlozima dodatno oslabe ionako krhku finansijsku stabilnost”, podsjetio je Šehović.

On je kazao i da su socijaldemokrate kritikovale, ali su se i bavile svojim poslom.

Šehović je kazao da SD nije bojkotova Skupštinu, ali da su se odlučili da djeluju i van nje, pružajući iskrenu podršku Pokretu “Ima nas” veličanstvenim skupovima.

“Vjerujem da se niti u jednom segmentu nijesmo pokazali nedostojnim skupštinskih klupa i crnogorske politike, već naprotiv: u haosu koj je zavladao poslednjih godina sačuvali smo sopstvenu političku dosljednost uprkos poplavi nedosljednosti drugih”, naglasio je Šehović.

Šehović je poručio da bez obzira na sve aktuelne izazove, ipak ne treba odustajati od težnje da Crnu Goru učinimo boljim mjestom za život.

“Bez obzira na izazove sa kojima se srijećemo svakog dana, bez obzira na katastrofalan javni diskurs i poruke podjela kojima svjedočimo, svi mi sa svim svojim različitostima i neslaganjima živimo u Crnoj Gori. I imamo obavezu da je učinimo dovoljno širokom za svakog”, poručio je Šehović.

On je kazao da država nijesu političari, već ljudi, koji moraju imati mogućnost da rade koliko mogu, da bi nam svima bilo bolje.

“To je naš najmanji zajednički imenilac i jedini ispravan put. Sve ostalo je politikanstvo. U to ime želim svima srećnu Novu godinu i predstojeće praznike”, zaključio je Šehović.

