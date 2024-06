Šehović: Nacionalistička Crna Gora cilj većine dok je pod komandom Mandića

Podgorica, (MINA) – Nacionalistička, a ne evropska Crna Gora je cilj parlamentrane većine dok je pod komandom predsjednika Skupštine Andrije Mandića, kazao je lider Socijaldemokrata Damir Šehović.

„Kakav IBAR i bakrači. Ovo je suština političke agende ne samo Mandića, nego cjelokupne parlamentarne većine, sve dok pristaje da bude pod njegovom komandom“, naveo je Šehović u reagovanju na društvenoj mreži X.

On je kazao da parlamentarna većina pristaje da bude pod komandom Mandića, i da je manje važno da li svjesno ili nesvjesno.

„Dakle, ne građanska i multietnička, ne pomirena i evropska, nego nacionalistička i klerikalna. Sa građanima prvog i drugog reda“, naveo je Šehović.

Prema njegovim riječima, to je trodecenijski smisao Mandićevog bavljenja politikom i njegov primarni cilj.

„Do kojeg nas u posljednje vrijeme pokušava, po sopstvenom priznanju, dovesti “okolnim putem”“, dodao je Šehović.

Međutim, kako je kazao, suština je u tome da ostali konstituenati vlasti “glasno ćute na najavu još jedne otvorene provokacije, koja ponovo atakuje na građansko i antifašističko, slobodarsko nasljeđe Crne Gore i njen suverenitet.

„Isto ono nasljeđe koje dan kasnije ponosno slavimo! Sreća je što nakon 12. dolazi 13. jul“, naveo je Šehović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić u petak je na sjednici Skupštine kazao da bi volio da svoje sunarodnike, posebno one najodgovornije, iz Beograda i Banjaluke, za Petrovdan dočeka u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS