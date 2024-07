SD, SDP i LP formiraju Evropski savez

Podgorica, (MINA) – Nadstranački pokret koji će formirati Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i Liberalna partija zvaće se Evropski savez, potvrđeno je agenciji MINA u tim partijama.

Evropski savez trebalo bi da bude promovisan do kraja sedmice u Podgorici.

Ranije su partijski organi SD, SDP, LP-a podržali formiranje saveza, nakon pregovora predstavnika partija.

U tim partijama očekuju da će formiranje Evropskog saveza podržati i veliki broj intelektualaca i nestranačkih ličnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS