Šćekić: SNP podržava Abazovića na putu vraćanja pravne države

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) nedvosmisleno podržava premijera Dritana Abazovića na putu vraćanja pravne države i ozdravljenja institucija, koji su preduslov za ulazak u Evropsku uniju (EU), poručio je potpredsjednik te stranke i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Kako pišu Vijesti, Abazović je obavijestio čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i planiraju neku vrstu odmazde.

Šćekić je naveo da podržavaju Abazovića da istraje u odlučnosti na putu kojim je krenuo, u pružanju maksimalnog doprinosa iskorjenjivanju organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori.

“SNP pruža nedvosmislenu podršku predsjedniku Vlade na putu vraćanja pravne države i ozdravljenja institucija, koji su preduslov za ulazak u EU”, naveo je Šćekić u saopštenju.

On je kazao da, kao dio Vladinog tima na čijem je čelu Abazović, dijele njegovu zabrinutost i poručuju onima koji su izgubili kompas da znaju da ga ne mogu zaplašiti.

“Kao i sve nas koji smo uz njega, niti odvratiti sa puta odlučne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kojim je Vlada Crne Gore krenula”, dodao je Šćekić.

To je zapravo, prema riječima Šćekića, konkretizovanje borbe na kojoj SNP istrajava više od dvije decenije i put na kojem su imali velike žrtve.

“Takođe, pružamo punu podršku VDT-u i SDT-u i čestitamo na odgovornom i profesionalnom radu koji je jedna od ključnih karika u dostizanju pravde i ispunjavanju kriterijuma za pristupanje evropskoj porodici naroda”, rekao je Šćekić.

Šćekić je naveo da su ubijeđeni da Vlada neće dozvoliti da organizovani kriminal bude jači od države.

“A svi oni koji su radili nezakonito i na štetu države i društva moraju biti svjesni da će jednog dana doći odgovorni ljudi koji će se iskreno boriti za dobro Crne Gore i protiv kriminala i korupcije”, poručio je Šćekić.

Kako je kazao, oni su sami sebi presudili onog trenutka kada su ušli u takve prljave poslove, zbog kojih su mnogi izgubili živote, neki i potpuno nevini.

Šćekić je istakao da upozoravaju i političke subjekte i pojedince koji, kako je kazao, nepromišljenim ili namjernim porukama, crtaju mete i SDT-u i Abazoviću, da to ne rade.

“U suprotnom biće javnosti jasno da su stali na stranu organizovanog kriminala, a ne na stranu države koja je krenula u odlučnu borbu protiv kriminala i da blokiraju put ulaska Crne Gore u EU”, dodao je Šćekić.

On je naveo da se pridružuju pozivu koji je Abazović uputio Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Upravi policije da u najvećoj pozornosti ustanove činjenično stanje i obavijeste javnost, ali i preduzmu jasne korake i pokažu najveći stepen odgovornosti i odlučnosti u njegovoj zaštiti.

“Kao i svih onih koji su odlučno krenuli u borbu protiv organizovanog kriminala i za puno oslobađanje države od onih koji su je u svakom smislu unazadili i ugrozili njeno funkcionisanje”, dodao je Šćekić.

