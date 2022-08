Šaranović: Abazović priznao da smo srušili DPS Vladu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović priznao je da je srušena Vlada Demokratske partije socijalista (DPS), rekao je poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović.

Šaranović je to poručio reagujući na izjavu Abazovića da je URA jedina stranka koja nije ušla u zamku DPS-a.

„Oni su mislili da je to njihova slamka spasa i u momentu kada su ukapirali da nema kompromisa oko borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, oni su krenuli da ruše svoju Vladu”, kazao je tom prilikom Abazović.

Šaranović je rekao da su od Abazovića konačno dobili priznanje očiglednog i opšteprihvaćenog stanja.

“A to je da smo prije nekoliko dana srušili DPS Vladu, iz razloga što je bila upravo to DPS Vlada”, kazao je Šaranović.

Prema riječima Šaranovića Abazović je priznao da je srušena Vlada koja je “malo URA, malo (Vladimir) Joković, a najviše DPS”.

“Ne tako davno, govorio je da IQ /količnik inteligencije/ 86 rasturi Crnu Goru. U međuvremenu, on se trudio da rasturi demokratiju i nadu 208 hiljada građana koji su svojim glasom na izborima jasno tražili da se više ne pitaju Košuta, Spičanović, a naročito ne (Artan) Kurti, njegov pravosnažno osuđivani intimus”, kaže se u saopštenju.

Šaranović je dodao da je Abazović spriječen da tu, kako je rekao, operaciju izvede do kraja.

