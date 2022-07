Rušenje Vlade direktna podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Rušenje aktuelne Vlade direktna je podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori, smatra premijer Dritan Abazović.

On je to kazao reagujući na izlaganje ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na sjednici Vlade na kojoj se raspravlja o temeljnom ugovoru države sa Srpskom pravoslavnomcrkvom (SPC).

Krivokapić je rekao da su se danas okupili “jer je pala jedna vlada na ovakvom pitanju, i to na Cetinju”.

“Zato je pitanje tako i osjetljivo. Mislio sam da smo se ministar pravde i ja usaglasili. Ovoj vjerskoj zajednici je sjedište van Crne Gore. Preambula i inostranost su ključne stvari u načelu”, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, ako se preambula bavi stvarima iz istorije – dolaze elementi obaveznosti.

“Onaj s kim potpisujemo nije subjekat u našem unutrašnjem pravu. Ima inostranosti”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da ugovor sa SPC nije evropska agenda Crne Gore.

“Ja ovdje vidim i motive da nas neko uvede u teme koje nas od toga udaljavaju”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da će Vlada funkcionisati do izbora, a da može i završiti poslove u pravosuđu.

“Dajte da ovo prođe dobar pravno-politički pretres i sačekamo završne kriterijume pa se onda bavite samo s ovim što se mene tiče”, kazao je Krivokapić.

Abazović je rekao da onaj kome je do komfora nije ni trebalo da bude u 43. Vladi, a da su dobrošli oni kome je do rezultata.

“Rušenje Vlade je direktna podrška ruskom interesu u Crnoj Gori. Stvaranje nestabilnosti je direktno u interesu ruskog interesa u Crnoj Gori. Ko hoće da je sruši srećno bilo, samo da se ne skrivamo iza evropejstva”, poručio je Abazović.

Kako je naveo, Evropljane pitanje crkve interesuje “koliko lanjski snijeg”.

“Njih interesuju rezultati”, dodao je Abazović.

