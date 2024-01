Razdvojili Upravu za katastar i državnu imovinu

Podgorica, (MINA) – Uprava za katastar i državnu imovinu ukinuta je i uspostavljene su odvojene uprave za nekretnine i državnu imovinu.

Vlada je danas, kako je saopšteno, na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o ukidanju Uprave za katastar i državnu imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu.

U informaciji se navodi da su članovima 39 i 39a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave propisane nadležnosti Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu, kao novoosnovanih organa uprave.

Novoosnovani organi, kako se dodaje, preuzimaju državne službenike i namještenike, opremu i dokumentaciju ranijeg organa – Uprave za katastar i državnu imovinu.

“Odredbom člana 62a navedene Uredbe propisano je da će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe početi sa radom Uprava za nekretnine i Uprava za državnu imovinu i da će se u istom roku odrediti vršilac dužnosti direktora navedenih uprava”, kaže se u informaciji.

Navodi se da je bilo potrebno odrediti osobu koja će koordinirati radom uprava do stvaranja uslova za imenovanje starješina organa u skladu sa važećim propisima, pa je za koordinatora predložen ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović.

Vlada je donijela predloge za prestanak mandata direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koče Đurišića i v.d. pomoćnicima direktora Bajku Vučićeviću i Mitru Batroviću.

