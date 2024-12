Rakčević: Milatović pristao na ulogu piona

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA biće konstruktivna i jaka opozicija novoj vlasti u Podgorici, poručio je odbornik te stranke Luka Rakčević, navodeći da je predsjednik države Jakov Milatović pristao na ulogu piona Pokreta Evropa sad (PES) i Demokratskog fronta (DF).

Rakčević je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da su im, kada su nezadovoljni radom gradske uprave vraćali mandat građanima i odricali se svih funkcija koje su obavljali, dotadašnji koalicioni partneri “nudili kule i gradove“ kako bi loša vlast opstala i nastavila sa radom.

Kako je naveo, nudili su im pozicije direktora, sekretara, drugog zamjenika gradonačelnika.

„Tada smo, ponosno, kazali da nam je interes Grada iznad partijskog, odbivši sve ponuđeno i zakazavši izbore za 29. septembar“, kazao je Rakčević.

On je rekao da je svaki dan od te sjednice Skupštine Glavnog grada, 29. jula, bio nova potvrda da su uradili ispravnu stvar i da je Podgorici potrebna brža, odgovornija i bolja gradska uprava, koja ne gura probleme pod tepih, već ih odlučno rješava.

„Sve to vrijeme, partije državne i lokalne vlasti povlačile su čitav niz katastrofalnih poteza, usmjerenih protiv državnih i gradskih interesa, koji su nanovo potvrđivali ispravnost naše odluke“, naveo je Rakčević.

On je podsjetio na te odluke – od, kako je naveo, užasnog Prostorno-urbanističkog plana (PUP), ustavnog puča i relativizovanja skandala u Gimnaziji, do enormnih zaduženja, uništavanja penzionog sistema, famoznog Veljeg brda i brojnih drugih.

„Tražili smo šansu da vodimo proces, da pokažemo koliko možemo i da realizujemo nikada ambiciozniji plan, za koji smo dobili povjerenje građana i na kome smo predano radili posljednje dvije godine“, rekao je Rakčević.

Kako je naveo, tu šansu su, do četvrtka, otvoreno imali na stolu.

„Zašto je uprkos svemu tome – ali i teškim optužbama i kritikama na račun PES-a i DF-a, Milatović preko noći pristao na ulogu krpe i piona istih, prihvativši učešće u vlasti i mizerne fotelje iz kojih ni na koji način neće moći da utiču na politiku razvoja Grada, vjerujem da ni njima nije jasno“, kazao je Rakčević.

On je upitao zbog čega su Milatović i njegova grupacija uopšte i tražili lokalne izbore, ukoliko sada pristaju na mnogo manje nego šta su mogli dobiti prije skraćenja mandata Skupštine Glavnog grada.

Prema riječima Rakčevića, gledala je Crna Gora različitih političkih epizodista “i neće Milatović biti ni prvi, a ni posljednji, koji su poklekli pod pritiskom i potpisali svoj politički kraj“.

Rakčević je poručio da svi nose breme sopstvenih odluka, i dodao da ostaje žal za propuštenom šansom da Podgorica dinamično krene naprijed i da bude “kontra-teža ukupnom ludilu i cirkusu sa državnog nivoa, kao i katalizator nužnih promjena”.

Te promjene bi, kako je dodao, zaustavile talas nacionalizma, populizma i kriminala, koji urušava temelje društva i obesmišljava sve vrijednosti.

„Kao što smo u julu, sa ponosom odbili brojne funkcije i fotelje, odričući se svih pozicija koje smo obavljali, tako smo i sada – jednako odlučno – odbili da budemo dio novog cirkusa i fikus novoj lošoj vlasti“, naglasio je Rakčević.

On je dodao da im takvo ljudsko i političko samoubistvo ne pada na pamet.

„Bićemo žestoka, konstruktivna i jaka opozicija, boreći se za svaki pedalj naše Podgorice, baš kao što smo to radili punih devet godina, sve do smjene trodecenijske vlasti“, poručio je Rakčević.

On je kazao da dojučerašnjim kolegama žele puno sreće na privatnom planu.

„A našoj Crnoj Gori i Podgorici – hrabrije, odlučnije i bolje političke lidere, koji će čvrsto stajati iza date riječi i koji se neće okretati kako vjetar duva. Jer smo se toga, svi zajedno, nagledali za bar tri života“, zaključio je Rakčević.

