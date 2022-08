Radunović: Dijalog fingiran ako nema inicijative sa 32 potpisa

Podgorica, (MINA) – Nova srpska demokratija (NSD) smatraće da je dijalog o novoj vladi fingiran, ako inicijatori sastanka stare parlamentarne većine ne iznesu inicijativu sa 32 potpisa, saopštio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović.

Radunović je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da je DF uložio ogromnu energiju i najbolje namjere u pronalaženje rešenja i stvaranje ambijenta za formiranje vlade od pobjednika izbora 30. avgusta 2020. godine.

On je kazao da je to DF uradio kada je Demokratska partija socijalista (DPS) rušila 42. i 43. vladu.

“Umorni smo od pregovaranja sa političarima koji nijesu sposobni da se izdignu iznad partijskog interesa i da sagledaju širi društveni aspekt, a posebno da se izbore sa sopstvenom sujetom”, naveo je Radunović.

Kako je rekao, kao najistrajniji borci protiv DPS-a i “vrijednosti” koje je uspostavio tokom svoje višedecenijske vladavine u Crnoj Gori, DF ostaje otvoren za svaki vid saradnje sa kolegama sa pobjedničkih lista na prošlim izborima, ali uz jedan preduslov, makar što se tiče NSD.

“Ako inicijatori sastanka stare parlamentarne većine ne izađu pred nas sa 32 potpisa, na razrađenoj i pisanoj inicijativi o ciljevima i strukturi Vlade, NSD će smatrati da se fingira dijalog i da je to magla Inicijativa, klasičan bleferski potez, neozbiljan politički pamphlet. Poznato zvuči, zar ne”, poručio je Radunović.

