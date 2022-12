Prvo izabrati sudije Ustavnog suda, pa dogovor oko izbora

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA podržava stav predsjednice Venecijanske komisije, najviših zvaničnika Evropske unije (EU) i međunarodnih partnera, da na sjednici Skupštine 12. decembra budu izabrane četiri sudije i kompletiran Ustavni sud.

Poslanik URA-e Miloš Konatar ocijenio je da je Crna Gora na još jednoj istorijskoj raskrsnici i da kao odgovorni političari koji misle dobro građanima i državi nemaju pravo na grešku.

“Nemamo pravo da ostanemo zarobljeni u rovovima prošlosti, već moramo gledati u budućnost i kako da naša zemlja ide naprijed”, rekao je Konatar.

On je poručio je budućnost Crne Gore EU i da se moramo ubrzati evropski put, a što će biti nemoguće ako ne bude postignut kompromis do 12. decembra i ne budu izabrane sudije Ustavnog suda,

“Zato svi mi u Parlamentu i politici moramo doći do dogovora i time široko otvoriti vrata ubrzanom napretku ka članstvu Crne Gore u EU”, kazao je Konatar.

On smatra da se do dogovora možemo doći tako što bi na sjednici 12. decembra bile izabrane četiri sudije Ustavnog suda, a što je stav i predsjednice Venecijanske komisije, najviših EU zvaničnika i međunarodnih partnera.

Konatar je objasnio da bi nakon toga bio dogovoren datum prijevremenih parlamentarnih izbora koji bi bili u prvoj polovini naredne godine.

On je rekao da bi se kompletirani Ustavni sud po hitnom postupku izjasnio o ustavnosti Zakona o predsjedniku.

“Sigurni smo da je ovo konsenzus i rješenje u kome svi dobijaju ponešto, a niko ne dobija sve. Ovo je rješenje gdje nema pojedinačnih pobjednika, već je pobjednik društvo i naša evropska budućnost”, kazao je Konatar.

On je zaključio da je, bez ucjena sa bilo koje strane, ako se pokaže minimum odgovornosti dogovor blizu.

“Politički dogovor u interesu građana je naša obaveza, jer Crna Gora mora naprijed”, poručio je Konatar.

